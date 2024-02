Velež u spektakularnom susretu preko Tuzla Cityja do četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine

Na prvu priliku čekali smo svega 30 sekundi. Lopta je nakon pasa Ede Vehabovića stigla do Asmira Suljića, ovaj nije mnogo razmišljao i šutirao, ali je njegov udarac zaustavio Eldin Lolić.

Bilo je opasno za Lolića i u šestoj minuti susreta. Edo Vehabović je pokušao centrirati sa desne strane, lopta mu prešla preko noge i završila u mreži, ali sa njenog vanjskog dijela.

Vehabović je zaprijetio i u 16. minuti. Šutirao je iz slobodnog udarca sa nekih 17 metara od gola, ali je lopta otišla iznad prečke Eldina Lolića. Nešto ranije Asmir Suljić je oboren pred kaznenim prostorom Tuzlaka.

Rođeni su inicijativu krunisali u 20. minuti susreta. Bruno je povukao lopti, Haskić je proslijedio do Asmira Suljića koji nesebično dodaje do Vehabovića, a ovaj je šalje u mrežu već savladanog Lolića. Velež je u tim trenucima stigao do zaslužene prednosti.

Nakon toga uslijedio je nešto mirniji period susreta. Igralo se između dva kaznena prostora, a Tuzla City je u više navrata pokušavao prijetiti golu Veleža, međutim bez uspjeha. Ipak, uspješno je zaprijetio Veležov Omar Pršeš u 31. minuti susreta. Natrčao je na jednu odbijenu loptu, šutirao silovito, ali je Lolić još jednom veoma dobro intervenisao.

Na prvi pokušaj za Tuzlake čekali smo do 41. minuti. Pokušao je Mašović iz veoma dobre pozicije, ali je lopta otišla daleko od gola Duke.

Minut kasnije prijetio je i Pantelić. Šutirao je nekadašnji igrač Vupravo VEleža nakon lopte Mašovića, ali je lopta otišla pored stative gola Rođenih.

Mnogo više uzbuđenja u drugom poluvremenu

Nastavio je Velež u drugom, tamo gdje je stao u prvom poluvremenu. Oduzeo je Vito Čaić loptu na sredini terena i uposlio Guliashvilija na desnoj strani, Gruzijac uputio loptu u kazneni prostor, Haskić propustio kroz noge, a Asmir Suljić sjajnim udarcem matirao Lolića.

Minut kasnije uzvratili su fudbaleri Tuzla Cityja. Delimeđac je šutirao sa nekih 25 metara iz slobodnog udarca i to veoma silovito, Tomislav Duka intervenisao uz manje probleme i spriječio goste da smanje prednost.

U 55. minuti vidjeli smo novu priliku za Tuzla City. Ovoga puta Mašović je izveo slobodan udarac sa desne strane, Faruk Bihorac šutirao glavom sa nekih 10 metara, ali je Duka još jednom dobro intervenisao. prenosi n1

Samo minut kasnije još jedna prijetnja za golmana Rođenih. Ovoga puta je Hadžić izašao sam pred Tomislava Duku, ali je otišao isuviše ukoso, pa je njegov udarac iskusni čuvar mreže zaustavio na veoma dobar način.

Nalazila se odbrana Veleža nakon drugog gola u velikim problemima. U 57. viđena je nova šansa za Tuzlake. Ovoga puta loš pas Oreča presjekao je Delimeđac, uposlio Pantelića koji je šutirao neometan sa nekih 7-8 metara, ali pored gola Rođenih.

U 59. minuti zaprijetili su još jednom Rođeni. Vito Čaić je poslao sjajnu loptu za Asmira Suljića, ovaj krenuo sam na Lolića, ali je poslao sebi nešto duži for, to iskoristio golman tuzlanske ekipe i uspio otkloniti opasnost.

Nestvaran blitzkrieg Tuzlaka!

Pritisak Tuzla Cityja isplatio se već u narednom napadu. Izveo je Delimeđac korner, lopta prošla kroz “šumu nogu” u petercu Rođenih, a na kraju je istu smjestio iza leđa Duke koji nije baš najbolje reagovao u ovoj situaciji.

Odmah nakon postignutog gola, fudbaleri Tuzle oduzeli su jednu loptu igračima Veleža, Mašović nakon odbijene lopte Brune odigrao za Delimeđca koji spektakularnim udarcem matira Tomislava Duku za poravnanje.

Mladi Vito Čaić je pokušao u 64. minuti donijeti novu prednost Veležu. Iskoristio je lošu reakciju Nikića, šutirao sa nekih 20 metara od gola, ali veoma loše pa je lopta otišla u gol aut.

Ono što nije uspio Čaić jeste iskusni Nermin Haskić pet minuta kasnije. Uputio je Giorgi Guliashvili sjajan centaršut sa desne strane, Haskić se lijepo namjestio, oslobodio čuvara i matirao nemoćnog Eldina Lolića.

Samo minut kasnije mogao je Velež do novog gola, ali je udarac Ede Vehabovića zaustavio Lolić.

Nakon gola Haskića uslijedio je nešto mirniji tok susreta, ritam je opao kako smo se bližili kraju utakmice pa su tako Rođeni izborili prolazak u narednu rundu najmasovnijeg bh. takmičenja.

Kup mečevi nastavljaju se za vikend, a evo i kompletnog rasporeda:

Subota, 10.02.

Jedinstvo – Gošk (13.00)

Zrinjski – Slavija (13.00)

Posušje – Laktaši (15.00)

Nedjelja, 11.02.

Stupčanica – Široki Brijeg (13.00)

Sloboda – Sarajevo (13.00)

Sloga – Igman (16.00)

Borac – Zvijezda 09 (18.30)

