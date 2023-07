Bolna ispovijest Ibrahimovića nakon smrti brata: “Izdahnuo je preda mnom”

Oproštaj je bio na nivou, Milanovi navijači su pripremili koreografiju i parole te tako na pravi način ispratili jednu od najvećih legendi u zasluženu penziju.

Iako je Ibrahimović tokom karijere bio interesantan medijima, mnogi nisu znali da je sjajni napadač imao brata Sapka koji je preminuo 2014. godine. Kako je napisano u Zlatanovoj autobiografiji, Sapko je bio teško bolestan i preminuo je pred njegovim očima.

“Podigao sam pogled prema ocu Šefiku, vidio sam da su stvari ozbiljne, nisam mogao disati. Sapko me čekao prije smrti, htio je da budem pored njega. Izdahnuo je preda mnom”, rekao je jednom prilikom Ibrahimović pa dodao kako je tek kasnije shvatio šta se dogodilo:

“Sahranili smo ga po muslimanskim običajima. Otac je prvi lopatom bacio zemlju na kovčeg, a onda je došao red na mene i zaledio sam se. Spustio sam lopatu na zemlju i shvatio da to znači da prihvaćam da je on preminuo. U mojoj glavi je i dalje bio živ. Ne mogu da prihvatim da ga više nema. Bio je previše mlad, bio je moj brat. Pridružujem se svojoj porodici i plačem sa njima. Tata nije pustio ni suzu. Sutradan se sam vratio na groblje i plakao cijeli dan, od jutra do večeri.”

Ibrahimović ima tetovažu na ruci na kojoj je naveden datum rođenja njegovog brata.

Facebook komentari