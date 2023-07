Ovo je najbrutalnija vježba u fudbalu: Igrači padaju kao pokošeni

Nogometaši diljem Evrope započeli su pripreme za nadolazeću sezonu, neki su u završnoj fazi, poput klubova u Supersport HNL-u, a neki se tek zagrijavaju, poput klubova u Premiershipu. Tako je i u Brentfordu čiji se fudbaleri pripremaju za napornu sezonu u najjačoj ligi svijeta. prenosi n1

Njihovi treneri dočekali su ih zloglasnim testom na jedan kilometar, najomraženijom vježbom mnogih nogometaša. Treneri poslažu sve igrače između dvije linije i natjeraju ih da trče gore dolje dok ne pređu tačno jedan kilometar. Cilj je zadanu dužinu prijeći u što kraćem roku.

Kako se taj test radi na početku priprema, mnogi igrači po njezinom završetku padaju kao pokošeni, jedva dolaze do zraka i zazivaju sva moguća i nemoguća božanstva kojima se mole.

Novi igrač Brentforda Kevin Schade najviše je patio navikavajući se na ritam nove lige, a pobjednik je bio danski veznjak Mads Bidstrup koji je vježbu odradio u dvije minute i 57 sekundi.

Watching the 1k test is a lot better than doing the 1k test pic.twitter.com/WCGs1VguAE

— Brentford FC (@BrentfordFC) July 6, 2023