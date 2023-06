Barcelona i dalje zainteresovana za Brozovića, otkriveno šta mu je ponudila

Sky Sport Italia je otkrio detalje ponude koju je Barcelona poslala hrvatskom reprezentativcu i nogometašu Intera Marcelu Brozoviću.

Brozović je u pregovorima sa saudijskim Al-Nassrom od kojeg je tražio 30 miliona eura po sezoni, 10 više od onog što mu ovaj klub trenutno nudi. Uprkos tome, Barcelona je i dalje zainteresovana za 30-godišnjeg nogometaša, a ponudila mu je trogodišnji ugovor s rastućom godišnjom platom. U prvoj sezoni na stadionu Camp Nou popularni Broz bi zaradio 7, potom u drugoj 8 te 9 miliona eura u trećoj sezoni.

Međutim, Katalonci ne žele platiti više od 18 do 19 miliona za njegove usluge, tako da Inter preferira ponudu saudijskog kluba koja iznosi 23 miliona eura. Također, Brozović je spreman za odlazak u Al-Nassr ukoliko klub ispoštuje njegove finansijske zahtjeve. Ukoliko to ne bude slučaj, radije će ostati u Evropi i potpisati za Barcu, no katalonski klub mora “podebljati” ponudu Interu.

Hrvatski internacionalac trenutno zarađuje 6,5 miliona eura po sezoni, a ugovor mu ističe u junu 2026. godine.

