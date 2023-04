Premijer liga BiH: Iznenađenje u Trebinju, Leotar savladao Želju

Dennis Stojković je poveo za domaću ekipu u 32. minuti. Loša reakcija odbrane Želje nakon ubacivanja sa desnog krila, lopta se odbila od golmana Josipa Bendera, a Stojković je završio akciju pred praznim golom. Rezulat je ostao 1:0 za Leotar nakon prvog poluvremena.

Bez golova u drugom dijelu. Željo je pokušao doći do remija, no Leotar je odbranio svoje vodstvo i došao do vrijedna tri boda protiv sarajevskog kluba.

Željezničar je na četvrtom mjestu, 39 bodova, 11 pobjeda, šest neriješenih i sedam poraza.

Leotar je sedmi sa 26 boda, iznad Slobode i Tuzla Cityja sa po 24 boda. prenosi radiosarajevo

Facebook komentari