Marotta: Lukaku je na klupi jer ima 103 kilograma

Gol odluke postigao je rezervista Romelu Lukaku u 86. minuti. Porto je od 78. minuta bio s igračem manje jer je Otavio dobio drugi žuti karton, piše Sport Klub.

Prije početka utakmice direktor Intera Beppe Marotta osvrnuo se na odluku da Lukaku meč počne sa klupe.

“Zašto je Lukaku na klupi? Zato što ima 103 kilograma i nije spreman. Igrač u prvoj postavi mora da bude 100% spreman, on to nije i čekamo da se vrati u formu“, rekao je Marota pa dodao kako to nije jedini razlog ovakve odluke Simonea Inzaghija:

“Osim toga, imao je groznu sezonu u kojoj je igrao i na Svjetskom prvenstvu. Od povratka nije dao Interu ono što mu može da mu da, ali uvjereni smo da će se dovesti u red i biti važan za nas u završnici sezone.“

Facebook komentari