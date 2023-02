RAK MI JE OTIŠAO NA SVE KOSTI I NAJGORE MJESTO: ĆIRO O TEŠKOM STANJU, ZADNJE RIJEČI SLAMAJU SRCA

Posljednjih nekoliko mjeseci svi pratimo zdravstveno stanje trenera, Miroslava Ćire Blaževića. Naročito otkad je prošle sedmice snimljen u šetnji Zagrebom nakon izlaska iz bolnice dok ga je sin Miroslav držao pod ruku. Umorna lica i bez osmijeha hodao je ulicama. Ćiro je u intervjuu za Story rekao kako se osjeća trenutno.

Ja sam ti tako bolestan… Tako mi je teško – kroz suze je govorio:

Ova jeb*** bolest cijelog me zaokupirala. Mučim se, patim se. Velike bolove imam, tako, eto… Šta ću ti reći?- Rekao je, pa dodao:

Ne mogu, ljubavi, noge me ne drže više od silne vode, idem na infuziju… Situacija je teška, eto, da ti budem iskren. Vrlo, vrlo teška… Rak mi je otišao na sve kosti, i na najgore i najopasnije mjesto – jetru. I uništava sve polako i sigurno, i tako – rekao je Ćiro. Kao da mjesta za utjehu u tom trenutku nije bilo.Ipak kada mu je novinarka rekla kako će se vidjeti sljedeće sedmice on je na to žustro reagovao:

U pi*** materinu ćemo se vidjeti, svaki tren trebam umrijeti, ljubim te, ćao!

Ćiro 10. februara slavi 88. rođendan! I to treba naglasiti, obilježiti, slaviti.

Rođen, kako sam priča, u teškoj neimaštini u Travniku, a iz tog malenog bosanskohercegovačkoga grada osvojio je cijeli svijet. Počeo je kao nogometaš, a impresivnu trenersku karijeru nastavio je u Švicarskoj, čiji je bio i izbornik. Vrhunac je doživio s Vatrenima 1998. kad je osvojio bronzu na SP-u u Francuskoj. Ako njega pitate, najviše je vezan uz Dinamo 1982. godine, kada su postali prvaci bivše države nakon 24 godine. I tada je već ušao u legendu.

Nikad nisam tajio da je 1982. godina mog života. Godina koja je ispred svih ostalih – ispričao je u oktobru prošle godine dok ga je gotovo svaki drugi prolaznik dolazio pozdraviti, a on je za svakog imao lijepu riječ i stisak ruke. prneosi hayat

Uvijek treba miriti ljude, život je sastavljen od sitnih radosti i velikih razočaranja, žene su najvažnija bića na svijetu- rekao je Ćiro.

Citirao je i Jacquesa Préverta. I tako se dotaknuo i svoje intimne satisfakcije.

Uvijek sam imao opravdanje za svaku budalu. Ako si pametan, znat ćeš se adekvatno ponašati s budalom, i kad ti je puna kapa i kad bi mu najradije rekao: ‘Tjeram te u pi*** materinu, kako si tako pametan.’ A on budala. A šta ćeš? Svako ima svoju istinu. Rijetko ćeš pronaći ljude da isto misle. To i ne bi bilo ni dobro- izjavio je Ćiro.

I još je puno inspirativnih misli u riznici legende o kojem se snimaju filmovi i prave predstave. A njegov duh iznova inspirira i inspirisat će, piše Story.

Facebook komentari