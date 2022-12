Legendarni Hakan Šukur osudio pjevanje o Herceg-Bosni i stao uz BiH

Hakan Šukur, jedna od najvećih turskih fudbalskih legendi, osudio je pjevanje nacionalističkih pjesama koji se tiču Herceg-Bosne nakon što je na društvenim mrežama vidio snimak reprezentativaca Hrvatske kako pjevaju pjesmu Marka Perkovića Thompsona, piše N1.

Šukur je izrazio svoje nezadovoljstvo onim što je vidio i tvrdi da su takve stvari nedopustive.

“Stojim uz Bosnu i Hercegovinu. Ovo je nedopustivo. Kakva sramota za Hrvatsku.”, napisao je Šukur.

Hakan Šukur je bivši fudbaler koji je u svjetskom fudbalu ostavio dubok trag, a danas kao politički disident živi van Turske, a njegov otac je uhapšen u rodnoj zemlji u okviru istrage protiv organizacije FETO, koju aktualna vlast smatra odgovornom za pokušaj vojnog udara 2016. godine.

Šukur je od tada izbrisan iz svih dokumenata o fudbalskoj reprezentaciji Turske, a njegove fotografije su uklonjene iz svih prostorija u sportskom kompleksu “Hasan Dogan” u Istanbulu.

I sam bivši fudbaler optužen je za “članstvo u terorističkoj organizaciji”, a za njim je izdata potjernica. Turska fudbalska legenda uspjela je, međutim, napustiti Tursku i trenutno se nalazi u Sjedinjenim Državama i navodno preživljava tako što vozi Uber.

Hakan Šukur je veliki dio svoje karijere proveo u Galatasarayu, jednom od najvećih turskih klubova, za koji je postigao 228 golova u 392 utakmice, ali je pritiskom vlasti u potpunosti izbrisan kao da nikada nije ni postojao.

Osim za Galatasaray, nastupao je za Blackburn, Parmu, Inter, Torino, Bursaspor i Sakaryaspor. U karijeri je osvojio 17 trofeja, većinu sa Galatasarayem, od kojih najbitiniji kup UEFA 1999/2000, a ističe se i italijanski kup u sezoni 2001/2002.

I am standing with Bosnia and Herzegovina.

This is unacceptable..

What a shame for Crotia! https://t.co/AGpMhYR5zh

— Hakan Şükür (@hakansukur) December 13, 2022