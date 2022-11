Reprezentativac Saudijske Arabije se javio iz bolničke postelje: Molite se za mene

Naime, Al-Shahrani je dobio težak udarac u glavu u finišu utakmice i to od svog golmana koji ga je u pokušaju intervencije i otklonjanja opasnosti koljenom pogodio u glavu.

Nogometaš je ostao nepomično ležati, a nakon prve intervencije ljekarskog tima na terenu odmah je sa stadiona prebačen u bolnicu Hamad u Dohi.

Nakon prvih pregleda procijenjeno je da mora na operaciju, a prema informacijama Gulf Todaya princ Mohammad Bin Salman naredio je da nogometaš privatnim avionom bude prebačen u bolnicu u Njemačkoj, gdje će na kraju biti operisan.

I sam Al-Shahrani se u međuvremenu javio iz bolničke postelje, piše Klix.

“Želio sam vas uvjeriti da sam dobro. Molite se za mene. Hoću i da čestitam navijačima Saudijske Arabije na velikoj pobjedi, zaslužili ste je”, rekao je Al-Shahrani.

Watch: #Saudi footballer Yasser al-Shahrani assures fans he is recovering well after sustaining a painful injury during the Kingdom’s match against #Argentina at the #WorldCup.https://t.co/gUMX3Uwneb pic.twitter.com/l5N59FEV1y

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 23, 2022