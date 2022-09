Velež deklasirao Tuzla City u Gabeli

Tako su Rođeni osvojili tri boda za bijeg sa dna tabele, te su prekinuli niz od četiri utakmice bez pobjede.

Junak ovog trijumfa tima Amara Osima bio je Dženan Zajmović, koji je postigao dva gola, a po jedan su dodali Nermin Haskić i Emir Halilović.

Već u drugoj minuti je dosuđen penal za Rođene zbog faula Huse Karjaševića nad Nemanjom Anđušićem, a siguran realizator najstrožije kazne bio je Dženan Zajmović za 1:0.

Nevres Fejzić je predvidio u koju će stranu Zajmović šutirati, ali lopta mu je skliznula s ruke i završila u mreži. Zajmović je gol proslavio tako što je s prstom na usnama ušutkivao nekoga na tribinama…

Nastavio je Velež dobro igrati i nakon postignutog gola, te je prijetio s nekoliko jako opasnih napada, ali spasili su se momci iz Simin Hana.

U 13. minuti fenomenalno po lijevoj strani prolazi Zajmović, potom odigrava povratnu loptu ka Armanu Džankoviću, ali ovaj put Karjašević odlično reaguje i u posljednji čas spašava gol Tuzla Cityja.

Uslijedio je miran period što se tiče uzbuđenja, ali bilo je mnogo grubih faulova pa je sudija Šehović pokazao nekoliko žutih kartona, a u 32. minuti tek dolazi Velež do nove šanse.

Anđušić je centrirao, Zajmović šutirao glaovm, ali neprecizno…

Do kraja poluvremena nije bilo uzbuđenja, a Rođeni odlično ulaze u nastavak i brzo dupliraju svoju prednost. Zajmović je u 48. minuti postigao zaista majstorski pogodak.

Tuzla City je u 64. minuti imao priliku da se vrati u meč, ali nisu uspjeli zatresti mrežu domaćina. Slaviša Bogdanović je odlično istrčao i zaustavio Semira Smajlagića, a lopta se odbija do Miće Kuzmanovića. On šutira s 40 metara, no na vrijeme se ispred gola vratio Samir Zeljković i spriječio da lopta zatrese mrežu.

Brzo je na drugoj strani zaprijetio Anđušić, ali bezuspješno. Svim silama je Tuzla City u finišu krenuo po pogodak, a to koriste Rođeni. Mehmed Ćosić u 82. minuti centrira za Nermina Haskića, koji pogađa za konačnih 3:0. Bila je to kombinacija dvojice rezervista koje je Osim u ovom meču u igru uveo s klupe.

U 85. minuti tačku na utakmicu stavlja Emir Halilović, koji sjajnim volej udarcem s 18 metara matira Fejzića.

Završilo je 4:0 i Velež je upisao vrijedna tri boda za bijeg s dna tabele.

Premijer liga BiH, 9. kolo:

Velež – Tuzla City 4:0 (Zajmović 3’p, 48’, Haskić 82’, Halilović 85’)

Stadion Perica Pero Pavlović (Gabela). Sudija: Admir Šehović (Sarajevo). Žuti kartoni: Hasanović, Halilović, Kvakić (Velež); Karjašević (Tuzla City).

Velež: Bogdanović, Pavić (Ovčina), Zeljković, Ikić, Kvakić, Dejanović (Ćosić), Hasanović, Halilović, Anđušić (Vehabović), Džanković (Pantelić), Zajmović (Haskić).

Tuzla City: Fejzić, Nukić (Ferreyra), Čeliković, Šukilović (Nargalić), Mehidić, Karjašević, Pantelić (Veselinović), Mišić, Coulibaly (Eleouet), Mešinović i Kuzmanović, piše SCsport.

