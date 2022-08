Ronaldo potezom dodatno razbijesnio navijače. Da li je moguće da je ovo napravio?

Bila je to utakmica u kojoj je novi trener Erik ten Hag izveo pomlađeni sastav s tek pokojom zvijezdom koja nije nastupila u jačoj provjeri s Atleticom, piše Raport.

Zaigrala su ipak nova pojačanja Christian Eriksen i Lisandro Martinez, ali i Raphael Varane te Donny van de Beek. Zaigrao je od prve minute i Cristiano Ronaldo, što je bila i najveća vijest s ove utakmice.

Mendes neuspješno tražio novi klub

Podsjetimo, njegov menadžer, poznati nogometni superagent Jorge Mendes, imao je posljednjih sedmica pravu evropsku turneju na kojoj je najvećim klubovima koji će se sljedeće godine igrati Ligu prvaka nudio usluge jednog od najboljih nogometaša današnjice.

Čak su i najugledniji sportski mediji diljem Evrope izvještavali o njegovim sastancima s čelnicima Barcelone, Bayerna, PSG-a, Chelseaja, Atletico Madrida, Sportinga… No niko nije zagrizao iako se radi o Cristianu Ronaldu.

Ronaldo se proglasio kraljem

Zbog toga je njegov povratak na Old Trafford izazvao veliko zanimanje. Na kraju je ispao svojevrsni skandal. Naime, Ronaldo je napustio slavni stadion Manchester Uniteda prije kraja utakmice.

Zamijenjen je nakon prvih 45 minuta, kako je otprilike i planirano, ali Portugalac nije pričekao kraj susreta, što je za mnoge bio još jedan izraz nedostatka poštovanja prema klubu.

Nakon pomalo tragikomičnog pokušaja pronalaska kluba koji će igrati Ligu prvaka ni ovakvo ponašanje nije najbolje sjelo domaćim navijačima, među kojima je Portugalac izgubio status heroja koji je dobio prilikom povratka u Manchester.

Da stvar bude gora, Ronaldo je pompozno najavio na društvenim mrežama kako ”kralj igra u nedjelju”.

Nakon svojevrsnog nedjeljnog debakla na društvenim mrežama traje sprdnja s tom objavom, i to, naravno, usporedbom s Lionelom Messijem, koji je u nedjelju postigao pogodak u francuskom Superkupu koji je osvojio PSG.

Bio je to 32. drugi pogodak Messija u 32. finalu u karijeri.

Ronaldo left immediately he was subbed off

Nahh, Cristiano Ronaldo has disrespected Manchester United too much😭. When would our fans realise he doesn’t give a shit about us and doesn’t bring the so called right mentality in the dressing room but shows the worst example! pic.twitter.com/HDNfJvCKiP

— UtdDanny 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇳🇬 (@Danielchuka10) July 31, 2022