Dudić: Moramo podvući crtu i gledati interese kluba

U prvoj izjavi za stranicu bordo kluba, ovaj stručnjak je kazao:

“Prije mog prvog radnog dana u FK Sarajevo, želim još jednom da se zahvalim mom bivšem klubu na svemu. Sve u superlativima o njima, ostat će najljepše uspomene, želim im sreću u nastavklu. Sigurno, kad ne budu igrali protiv Sarajeva, bit ću njihov najveći navijač. Od danas, ovo je moj dom. Tako ću se i ponašati. Nositi ovaj posao kući, biti 24 sata uz klub, štititi njegove interese. Za mene je Sarajevo veliki izazov. Ko je gledao sezone prije i ovo što se dešava, ne bi se baš svako prihvatio ovoga i napravio korak koji sam ja napravio. Uvijek tražim više od sebe. Ja želim da imam nove snove, a onda moraš da imaš i nove izazove”, kazao je Dudić te dodao:

“Rekao sam i čelnim ljudima kluba, izlazak Sarajeva u Evropu, bez obzira s kojim igračkim kadrom da igra, mora uvijek da bude cilj. Da će biti lagano, neće. Moja prednost je što znam gdje dolazim. Pripremljen sam na to. Veliko moje iskustvo je taj prethodni preriod. Znam da je pritisak, ali pritisak je bio i u mom prethodnom klubu. Osvojio sam i trofej, a to treba i klubu – trener koji zna osvajati trofeje i igrati u Evropi. Mislim da su sve to plusevi sa moje strane. Probat ću da pridobijem navijače i da promijenimo taj kurs gdje uvijek više volimo sa strane, nego domaće. Neću ništa puno obećavati, vidjet ćete sve već od prvog kola”.

Zatim je najavio ono što predstoji.

“Igračkih primjena sigurno će biti. Moramo podvući crtu, gledati interese kluba, a ne neke ljubavi. Gdje god sam radio, štitio sam interese kluba i na kraju svoje lične interese. Došao sam da napravim dodatni iskorak u karijeri, zahvaljujem se još jednom što sam ja taj izbor, nadam se da ću opravdati povjerenje. U sklapanju ugovora, prvi sam dao prijedlog ove opcije 2+1 jer ne želim da ležim i uzimam tu pare, nego da to zaradim. Vrlo smo se lako dogovorili i oko izlazne klauzule.”

Otkrio je i da će sa njim u stručni štab FK Sarajevo doći Mustafa Kodro i Jasmin Trnovac, koji su bili njegovi pomoćnici u FK Velež, piše SCsport.

Facebook komentari