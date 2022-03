FIFA potvrdila suspenziju tri Saveza: Rusi pošteđeni, Infantino objasnio razlog takve odluke

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) održala je Kongres u Dohi, na kojem su bili i predstavnici FSBIH.

Nekoliko zanimljivih odluka je donešeno, pa su tako potvrđene suspenzije tri fudbalska saveza, i to Pakistana, Zimbabvea i Kenije.

– Vijeće FIFA-e je odlučilo suspendovati Keniju 24. februara, a ta suspenzija je odmah stupila na snagu. Razlog je uplitanje treće strane i preuzimanje Saveza od strane vlade što ozbiljno krši FIFA-ine statute. Zato je predloženo da Kongres potvrdi suspenziju kenijskog Saveza, rekao je predsjednik FIFA-e Điani Infantino (Gianni Infantino).

🗣️ "Please stop conflicts and wars, for our children and for our future."

FIFA President Infantino with a powerful message to the world. pic.twitter.com/3eD3jAXyxg

