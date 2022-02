Gvardiola brani Griliša: Ljut sam što me nisu zvali u provod

Fudbaleri Mančester Sitija Džek Griliš (Jack Grealish), Kajl Voker (Kyle Walker) i Rijad Marez (Ryad Mahrez) glavna su tema ovog dana u Engleskoj, pošto su njihove fotografije i snimci iz noćnog provoda objavljeni u svim medijima. Posebno je na udaru javnosti bio Griliš, koji je bio u vidno alkoholisanom stanju.

Trener njihovog tima, Pep Gvardiola (Guardiola), u šaljivo-ironičnom stilu je novinarima prokomentirao čitavu situaciju.

– Jedino što me uznemirava je to što me nisu pozvali da idem s njima. Nadam se da će me sljedećeg puta pozvati – rekao je Gvardiola, pa potom nastavio:

– Na snimku se ne vidi sve. Imali su zajedničku večeru, na kojoj su trijezni uživali sa svojim drugovima i dijelom osoblja iz kluba. Igrači znaju da rizikuju izlaskom jer danas postoje društvene mreže, ali svi su bili savršeni. Bit će kažnjeni, ali zato jer me nisu pozvali sa njima – dodao je Španac, koji smatra da su njegovi igrači u ovom slučaju nepravedno tretirani.

Engleski mediji ne misle tako, a ni obezbjeđenje lokala, koje ih zbog alkoholisanog stanja i neadekvatne garderobe Džeka Griliša nije pustilo da uđu, piše Avaz.

