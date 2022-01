Geri Nevil: Romelu je bio brutalno iskren

Prašina koja se digla oko intervjua koji je Romelu Lukaku dao prije nekoliko dana za “Sky Sport Italia”, u kojem je izrazio nezadovoljstvo svojom ulogom u ekipi i priznao je koliko mu je stalo do Intera iz koga je ljetos došao u Čelzi – zbog čega nije igrao protiv Liverpula (2:2), nikako da se slegne, piše Avaz

“Slučaj Lukaku”

Sada su izašli novi detalji koji su prethodili derbiju… Naime,trener Čelzija Tomas Tuhel je odlučio da se pred utakmicu sa Liverpulom konsultuje sa najiskusnijim fudbalerima iz tima kako bi odlučio šta da radi sa Lukakuom.

Kapiten Cesar Aspilikueta, njegov zemjenik Žoržinjo, Engolo Kante i Antonio Ridiger su tražili da Belgijanac ne igra protiv Liverpula.

Klupske kolege su prilično burno ispratile slučaj Lukakua i jako su nezadovoljni njegovim ispadom.

Za razliku od većine koja je kritikovala belgijskog fudbalera, nekadašnji fudbaler Mančester junajteda Geri Nevil ima drugačije mišljenje.

– Kritikovao sam igrače posljednjih mjeseci zbog njihovih izjava, te ukazivao da to nisu oni i kad se desi ovako nešto, iskreno i autentično, ne bi bilo u redu da kažem kako to nisam želio da čujem. Jasno mi je da nije želio ni navijač Čelzija, baš kao ni vlasnici kluba, ali što se mene tiče, Romelu je rekao istinu.

To ga neće oprati

Također, dodao je i ovo:

– Sad me ne znanima da se Lukaku izvini. Niti bi to trebalo da radi, jer je bio brutalno iskren. Trebalo bi da kaže: „Stojim iza svojih riječi, možda je trebalo to da zadržim za sebe, ali vam garantujem da ću do kraja ugovora dati sve od sebe, zato što ste uložili ogroman novac u mene“. Stvarno ne bih volio da tokom sedmice vidim Romelove reči, u stilu: „Žao mi je, nisam tako mislio, volim ovaj klub“. To ga neće oprati. Rekao je istinu, moramo da je cijenimo, bio je brutalno iskren. Sad mora nekako da se izbori da se opet nađe u Tuhelovim planovima. Moraju i navijači da ga prihvate ovakvog. A to će biti ako nastavi da radi najbolje šta zna, zaključio je Nevil, a prenosi SK.

