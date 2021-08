Prijate za Golmanski dvoboj do srijede

Tradicionalni Golmanski dvoboj – takmičenje mladih golmana u organizaciji Mostarske škole golmana ove godine će se održati na stadionu Rođeni 25. augusta s početkom od 9 sati.

Organizatori prijave primaju do srijede. Ove godine takmičenje će se održati u pet grupa, i to za mlade rođene 2004. i 2005., zatim za one rođene 2006. i 2007, te 2008. i 2009. godine. Najmlađi polaznici će također biti raspoređeni po godištima (2010. i 2011.) i (2012. i 2013.).

Prijave se mogu izvršiti na broj telefona: 061/386-580.

