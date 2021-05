Guardiolin potez nakon poraza Cityja oduševio milione širom svijeta

Pep Guardiola sinoć je doživio prvi poraz u finalima Lige prvaka. Njegov Manchester City izgubio je u Portu od Chelseaja (0:1).

Za Guardiolu je to prvi poraz u finalima na klupi Manchester Cityja i tek drugi poraz u finalnim utakmicama velikih takmičenja u trenerskoj karijeri nakon što je 2011. godine izgubio s Barcelonom španski Kup kralja.

I dok su nedavno nogometaši Manchester Uniteda skidali medalje nakon poraza u finalu Europa lige od Villarreala, Guardiolin sinoćnji potez s dodjele medalje oduševio je milione. Trener Manchester Cityja uzeo je srebrnu medalju od predsjednika UEFA-e Aleksandera Čeferina i poljubio je. Time je pokazao koliko cijeni takmičenje koje je u trenerskoj karijeri osvojio dva puta s Barcelonom (2009. i 2011.). Prije toga je čestitao svim igračima Chelseaja na trofeju.

Pep Guardiola kissing silver medal 🥈. Example.

Respect & Pride for the whole career ✊👏 pic.twitter.com/23tiqngplG — Jorge Reis (@jorgecoutoreis) May 29, 2021

Nedavno je Guardiola kritizirao model Superlige, takmičenje koje je direktna konkurencija Ligi prvaka i takmičenja u čijem je stvaranju sudjelovao City, koji se kasnije pod pritiskom javnosti povukao.

“To nije sport ako rezultati u tom takmičenju ništa ne znače. To nije sport ako je klubovima nastup zagarantiran i nema nikakve veze ako gubiš utakmice. Nije pošteno da se neki klub bori i radi kako bi došao do vrha i onda ne može ući u tu ligu jer je ona rezervirana za druge klubove. Ljudi koji su osmislili to takmičenje imaju obvezu i dužnost im je da što je prije moguće objasne čitavom svijetu po kojem kriteriju su neki klubovi odabrani, a neki nisu. Kako je moguće da u Superligi nema Ajaxa, kluba s četiri naslova evropskog prvaka?” rekao je tada Guardiola, kojeg je obradovala vijest da će City sljedeće sezone igrati u Ligi prvaka, a ne u Superligi, piše “Fokus“.

