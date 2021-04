Pep Guardiola osuo paljbu po Superligi, portparol Manchester Cityja prekinuo press-konferenciju

Trener Cityja prva je osoba iz toga kluba koja je javno prokomentarisala Cityjevo učešće u formiranju Superlige, zajedno s još pet engleskih i šest evropskih klubova.

“To nije sport ako rezultati u tom takmičenju ništa ne znače. To nije sport ako je klubovima nastup zagarantovan i nema nikakve veze ako gubiš utakmice. Nije pošteno da se neki klub bori i radi kako bi došao do vrha i onda ne može ući u tu ligu jer je ona rezervisana za druge klubove. Ljudi koji su osmislili to takmičenje imaju obavezu i dužnost im je da što je prije moguće objasne čitavom svijetu po kojem kriteriju su neki klubovi odabrani, a neki nisu. Kako je moguće da u Superligi nema Ajaxa, kluba s četiri naslova evropskog prvaka”, rekao je Guardiola na press-konferenciji uoči sutrašnje utakmice protiv Aston Ville.

Superliga je bila glavna tema njegove konferencije i, iako je nekoliko puta rekao da još nema dovoljno informacija o tom takmičenju , nastavio je s kritikama.

“Da se razumijemo, svi rade u vlastitom interesu. Premier liga to radi, UEFA također i ona je kriva što je do ovoga došlo. Morali su ranije komunicirati s klubovima i raditi na rješenju problema. Za sve nas trenere ovo je neugodna situacija i mislim da bi predsjednici klubova mogli puno više reći nego mi. Ja bih volio da predsjednik našega kluba objasni zašto je donio ovu odluku. Ja podržavam ovaj klub i njegov sam dio, ali isto tako imam pravo na vlastito mišljenje”, rekao je Španac.

Iako je Guardiola bio voljan i dalje komentirati Superligu, Cityjev portparol je prekinuo njegovu press-konferenciju očito ne očekujući takve komentare glavnog trenera, piše “SCsport“.

