HANDŽIĆ ODLUČIO MEČ : Sarajevo se revanširalo Zrinjskom i prošlo u polufinale Kupa BiH

Bordo tim se revanširao Plemićima za poraz u prvenstvu prije tri dana istim rezultatom na istom mjestu, te je ostvario plasman među četiri najbolje ekipe u Kupu.

Već u 3. minuti Sarajevo je imalo veliku šansu kada je Mešanović šutirao nakon soloprodora s desne strane, ali je lopta otišla malo pored gola.

Zrinjski je zaprijetio nakon pola sata igre, no Kovačević je na vrijeme napustio svoj gol i pokupio loptu ispred Ivančića koji je mogao biti u situaciji jedan na jedan s golmanom Bordo tima.

Sarajevo je stiglo u vodstvo u 38. minuti kada je Dupovac uposlio Handžića koji je izašao sam ispred golmana Zrinjskog i pogodio za 1:0.

U nastavku susreta tempo igre je opao, a Zrinjski je, baš kao i prije tri dana, susret završio s igračem manje. U 75. minuti Gačić je pogriješio i potom srušio Handžića koji je izlazio sam pred Varvodića, te je dobio zaslužen crveni karton.

Iz tog slobodnjaka šutirao je Hebibović, ali je uzdrmao samo prečku.

Do kraja susreta Zrinjski je pokušao stići do izjednačenja koje bi odvelo susret do penala, ali to se nije desilo i Bordo tim je prošao dalje.

Uz Sarajevo plasman u polufinale su ostvarili i Borac, Tuzla City i Klis iz Buturović Polja.

