Legendarni engleski klub nakon 16 godina ponovo u elitnom rangu

Njihovo mjesto u eliti potvrdio je WBA Slavena Bilića, koji je poklekao pred Huddersfieldom poslije poraza od 2:1.

Ekipa koju sa klupe predvodi Marcelo Bielsa, poznat pod nadimkom El Loco (Luđak), do kraja Championshipa ima dvije utakmice i pet bodova više od WBA, kojem je ostala jedna.

Pored ulaska u Premijer ligu, Leeds će najvjerovatnije proslaviti i prvo mjesto Championshipa, ili u subotu ako Brentford ne pobijedi Stoke, ili u nedjelju ako osvoje barem bod na gostovanju Derbyju.

16 years of hurt washed away.

Leeds United are back in the Premier League and the celebrations have begun at Elland Road 💙💛 pic.twitter.com/VhCdRb4HYQ

— B/R Football (@brfootball) July 17, 2020