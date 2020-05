NK Čelik: Teška situacija, omogućiti opstanak kluba

Na spisku za prvo okupljanje nalaze se imena 27 igrača, od čega ih pet nije danas prisustvovalo opravdano, među kojima se trojica igrača nalaze u Srbiji.

Kako je kazao Damir Bradarac, v.d. predsjednik NK Čelik, klub se nalazi u teškoj situaciji, te se očekuje podrška Gradske uprave Zenice.

“Svjesni ste turbulentnih vremena i promjena u Čeliku. Igrači, vi ste jezgra kluba i bez vas sigurno ovaj klub ne može opstati. Poslali smo spisak da se odobre sredstva klubu od strane Gradske uprave i trebali bismo imati podršku. Ne možemo ništa bez grada i Gradske uprave. Želimo da izvučemo ono najbolje, a to je da klub ostavimo u životu”, rekao je Bradarac.

Dodao je kako je najbitnije nastaviti sa egzistiranjem kluba, te da očekuje početak rada Skupštine s obzirom na veliki odziv na poziv za članstvo u ovo klupsko tijelo. Bradarac je rekao i da je rano govoriti o licenci za narednu sezonu.

Kapiten Fenan Salčinović rekao je kako je u proteklom periodu bilo nepoštivanja igrača.

“Mislim da ako bi došlo do gašenja kluba, to bi bila bruka svih nas Zeničana. Pustili smo sumnjive tipove da dolaze i da vode klub kako su vodili, a svi trebaju da čuju da su neki ovdje momci za pet mjeseci dobili pola plate, a pola ekipe dva puta po pola plate. Mislim da je to sraman odnos prema nama. Da ne bude da mi rušimo neki lažni projekat koji je bio i nestao, ovdje je mnogo šta obećavano. Ništa nije ispunjeno. Mislim da se na prvom mjestu trebamo okrenuti spašavanju kluba, da klub nastavi postojati, a da se onda izvršavaju obaveze prema igračima, koji žive od ovog kluba, kao i radna zajednica”, istakao je Salčinović.

Trener Almir Seferović rekao je kako igrači ne smiju nastaviti sa trenažnim procesom bez testiranja na koronavirus.

“Mi ne smijemo izaći na teren bez testiranja. Što se mene tiče, odmah bih izašao na teren, ali mislim da ćemo u narednih dan ili dva moći i to obaviti. Igrači su ispunili nekih 80 posto zahtjeva. Imamo dobru bazu za dalje. Moramo čekati testiranje i raditi po uputama Nogometnog saveza BiH i Kriznog štaba Federacije BiH. Igrači su opravdali odsustvo, još uvijek čekamo odluku da li igrač može ući u BiH bez izolacije, odnosno sa testom od 72 sata i nadamo se da će ta odluka biti promijenjena. Imamo tri ili četiri igrača iz Turske za koje nemam nikakvih informacija i ne znam njihov status”, kazao je Seferović.

loading...

Facebook komentari