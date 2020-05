“Ako u malu crkvu može 200 ljudi, zašto onda na stadion ne može 1000 ljudi?”

To ujedno znači i veliku borbu za ostanak u kojoj su najistaknutiji kandidati Varaždin i zaprešićki Inter. Za HRT je neke odgovore dao Varaždinov trener Samir Toplak, ujedno i bivši trener Intera.

“Ako u malu crkvu može 200 ljudi…”

Njemu baš i nije jasno zbog čega se utakmice ne mogu igrati pred dogovorenim brojem gledatelja, a ne pred praznim tribinama kako će se igrati.

“To je za nas jedan od većih hendikepa. Mi smo računali da će nam gledatelji pomoći doma protiv Istre i Intera. Već sad s tim opet nismo u ravnopravnom položaju. Puno tu ima argumenata na koje čelnici ne misle. Nama je to jako bitno, ne samo zbog podrške, već i zbog prihoda. Imali smo tri, četiri jake utakmice sad doma i očekivali smo prihod kojeg sada neće biti. Bit će vjerojatno čudno ispočetka dok se ne naviknemo, pogotovo doma sad prva utakmica s Dinamom pred praznim tribinama, baš će biti tužno. No ja ne bih bio ja da ne bih dodao nešto. Ako u malu crkvu može 200 ljudi, ja ne znam zašto se na ovaj stadion ne bi moglo pustiti barem 1000 ljudi? Po meni to zadovoljava sve kriterije, i epidemiološke i po razmaku. Ja ako usporedim te dvije stvari, mislim da bi se nogomet mogao barem ovdje pred tisuću, dvije igrati”, objasnio je svoje viđenje situacije.

Toplak o otkazivanju 2. HNL-a: Totalno nelogično

Posljednji klub HNL-a ispada iz lige, a pretposljednji ide u dodatne kvalifikacije gdje će ga čekati riječki Orijent. Druga liga je pak prekinuta i kao konačno uzeto je trenutačno stanje.

Ni to se Toplaku ne sviđa.

“Totalno nelogično, totalno nepravedno, da jedna liga ne igra, a druga igra i onda da se tu krste neki putevi poslije, nelogično, ali ja se nadam da će u HNS-u vidjeti da to nije pravedno i da ako se igra jedna, onda se igra i druga liga ili da nitko ne ispada. S jedne strane mi bismo trebali igrati, trošiti novac, u 10 utakmica krvariti, a onda se može dogoditi da netko od nas na kraju ispadne, a dok sa 60 i nešto posto odigranih utakmica u drugoj ligi se proglasi prvak. Mislim da to nema nikakve logike. Meni je Liga 10 bila jako dobra, međutim, jako puno toga više nije normalno nakon ovog koronavirusa. Moralo bi se promisliti o pomaganju klubova da oni ne nestanu.”

6. lipnja Varaždin dočekuje Dinamo, a Inter gostuje u Splitu kod Hajduka,piše Index

loading...

Facebook komentari