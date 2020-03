“Titanik tone, a oni bi da sviraju”

Italija je najugroženija zemlja na planeti sa preko 41 hiljade zaraženih koronavirusom i oko 3.400 smrtnih ishoda dok se oko 4.400 uspješno oporavilo.

Damiano Tomazi je rekao kako i dalje postoji šansa da se šampionat ukine iako je Evropsko prvenstvo pomjereno za 2021. godinu.

“Postoji veliki broj igrača koji se već dogovorio sa klubovima van Serie A i od 1. jula će moći da igraju za njih, takođe su tu pozajmice, tržište slobodnih agenata… Klubovi 30. juna moraju da prikažu svoje budžete i to bi mogao da bude problem, mada bi taj rok mogao i da se produži, ali to je nešto što ćemo kasnije rješavati”, objasnio je nekadašnji as Rome i reprezentativac Italije, piše “B92“.

On je svojevremeno važio za fantastičnog fudbalera veznog reda i nadovezao se na potencijalno otkazivanje Serie A.

“Ponavljam, škole već uveliko ne rade i smatram da fudbal mora da se otkaže, iako je novac veliki problem. Mada, mi o tome ni ne odlučujemo, već koronavirus. Kao da se nalazimo na Titaniku i predsjednici klubova se ponašaju kao muzičari. Brod tone, a oni bi da sviraju. Ukoliko ne razumijete koliko je situacija ozbiljna mislim da bi to imali ogromne posljedice. Na sjeveru Italije se stanje ne poboljšava, a vidim da je i kod ostatka Evrope ista priča. Ipak, ima mjesta za optimizam, borićemo se ma koliko ovo bilo nepredvidivo”, rekao je Damiano Tomazi.

Juventus je trenutno lider na tabeli Serie A i ukoliko se prvenstvo otkaže oni bi vjerovatno bili proglašeni za prvaka.

