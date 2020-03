Remi u hercegovačkom derbiju Zrinjskog i Širokog, pobjeda Želje na Grbavici

Derbi utakmice Širokog i Zrinjskog znale su donijeti nerijetko vrlo kvalitetan fudbal i golove, a danas je, također, bilo interesantno.

Dva tima su se sastala u odličnoj atmosferi, a duel su nešto bolje otvorili domaći, no do većih šansi nisu uspjeli u prvom dijelu poluvremena, piše “SCsport“.

Igrao se 25. minut kada su gosti poveli. Miloš Filipović je pogodio nakon što je prethodno golman domaćih odbranio. Prije toga šansu je za goste propustio Nemanja Bilbija.

Primljeni gol razdrmao je domaćina na Pecari i inicijativa se isplatila 10 minuta prije odlaska na odmor kada je Dino Ćorić poravnao rezultat.

Rezultatom 1:1 otišlo se na odmor. Nastavak je donio znatno manje uzbuđenja jer je ulog bio veliki i to se vidjelo na ekipama.

Dvadesetak minuta prije kraja susreta domaći su postigli gol, ali je on poništen zbog ofsajd pozicije. Osim toga izdvaja se i sjajan prodor Franjića, ali onda je njegov vrlo opasan šut izblokiran. Igrao se 84. minut.

Ostalo je 1:1 tako da su hercegovački rivali podijelili po bod iz ovog duela.

Željezničar je upisao tri boda u prvoj domaćoj utakmici u Premijer ligi BiH nakon zimske pauze.

Trijumf su Plavi ostvarili na uljepšanoj Grbavici, sa natkrivenom istočnom tribinom, te tako na pravi način obilježili još jedan “face-lifting” svog stadiona.

Porazili su ekipu Tuzla Cityja, koja je s novim porazom dodatno udaljila od ostvarenja evropskih ambicija.

Već u uvodnim minutama Plavi su stavili do znanja kako ne razmišljaju ni o čemu osim o punom plijenu.

Redale su se šanse Veselinovića, Alispahića i Sadikovića, ali Fejzić je nekako uspjevao sačuvati mrežu. Kako je vrijeme odmicalo, gosti su sve uspješnije funkcionisali u bunkeru te čak zaprijetili u par navrata iz kontranapada.

Poluvrijeme je ipak okončano bez pogodaka, da bi Željezničar krenuo silovito i u nastavku. To je urodilo plodom u 50. minuti.

Slobodnom udarcu koji je maestralno izveo Semir Štilić prethodio je izuzetno grubi start Kostića na Ramoviću. Sudija Sabrija Topalović nije imao dilemu, pokazao je drugi žuti Kostiću. To je drugi crveni karton za igrače Tuzla Cityja u glavnom gradu BiH u razmaku od dvije sedmice – podsjetimo da je Badji istu sankciju dobio u susretu protiv Sarajeva.

No, vratimo se slobodnom udarcu. Definitivno, trenutak koji je obilježio susret, bio je to prelijep pogodak Željinog kapitena, navodeći projektil u mrežu Tuzla Cityja.

Nakon toga, Plavi su s igračem više nastavili stvarati nove šanse, prosto je nestvarno šta u 59. minuti nisu iskoristili Veselinović i Štilić.

I zamalo da to kazne gosti u 86. minuti. Lopta je u petercu došla do rezerviste Crnkića, ali on je pao kao pokošen očekujući najstrožu kaznu. Toaplović se ipak nije oglasio, što je izazvalo burne proteste šefa stručnog štaba Tuzla Cityja Elvira Baljića i njegovih igrača…

Rezultat se do kraja ipak nije mijenjao. Željo je upisao bodove koje Plave ostavljaju za vratom lideru sarajevu, dok ekipi iz Simin Hana ostaje da i dalje čeka na pobjedu u drugom dijelu sezone…

