Zrinjski savladao Tuzla City u Mostaru i izborio polufinale Kupa BiH

Prvu priliku na susretu imali su nogometaši Zrinjskog, ali je pokušaj Jakovljevića nakon centaršuta Filipovića zaustavio golman gostujuće ekipe. Filipović je pokušao u 12. minuti susreta, ali je šutirao pored gola Tuzla Cityja.

Kombinacija Filipović-Jakovljević urodila je plodom u 16. minuti susreta, a štoper Plemića poslao je loptu u mrežu ekipe s Tušnja. Gosti su zaprijetili u 30. minuti susreta preko Nukića, ali je njegov pokušaj zaustavio Soldo. Do kraja prvog poluvremena rezultat se nije mijenjao.

Tuzla je do izjednačenja došla u 62. minuti susreta. Ubiparip je šutirao iz slobodnog udarca sa 20-ak metara od gola Zrinjskog, a lopta je pogodila stativu i prevarila Soldu.

Domaćin je do novog vodstva mogao u 78. minuti utakmice, ali je pokušaj Barbarića završio iznad prečke gola Fejzića. Zrinjski je do vodstva došao tri minute kasnije. Ibanez je izveo prekid, a Ćorluka pogodio mrežu Fejzića. Ostalo je do kraja susreta 2:1 za Zrinjski.

Ekipa iz Mostara postala je, nakon GOŠK-a, drugi učesnik polufinala Kupa Bosne i Hercegovine. Tren

