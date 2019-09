Tuzla City i Željezničar podijelili bodove u fenomenalnom susretu na Tušnju

Domaći su u uvodnim minutama pokušali ugroziti gol gostiju, ali je golman Erić dobro reagovao prilikom proigravanja Husejinovića prvo za Ubiparipa, a potom i za Šarčevića. Ipak, prvi je ozbiljnije zaprijetio gostujući sastav i to u devetoj minuti susreta. Bojo se oslobodio Zlatkovića i uposlio Krpića koji je iz teške pozicije šutirao preko gola domaćih da bi dvije minute kasnije domaći poveli.

Crnkić se poigrao sa Osmankovićem i Sadikovićem i majstorskim udarcem matirao Erića za slavlje domaćih navijača. Ipak, četiri minute kasnije ekspresan povratak Plavih. Alispahić je uposlio Pavića koji je izdržao nalet Efendića i ubacio u sredinu za Krpića koji je majstorskim udarcem glavom izjednačio rezultat na Tušnju. Od izjednačujućeg gola krenula je inicijativa Plavih koji su do kraja imali nekoliko izvrsnih prilika, piše “Sport1“.

Prvo je u 17. minuti susreta Fejzić fantastičnom intervencijom prilikom pokušaja Ermina Zeca nakon dodavanja Veselinovića spasio Tuzlu, a potom je pokušao Osmanković, no golman domaćih je dobro reagovao. U 20. minuti Ubiparip nije zahvatio loptu na najbolji način, pa je ona završila u rukama Erića da bi sedam minuta kasnije Kojić odlično reagovao ispred Boje.

Golman domaćih je još jednom spasio svoj tim i to u 30. minuti susreta prilikom sjajnog pokušaja Zeca da bi potom poslije kornera šutirao i Sipović, ali je ostalo 1:1. U 37. minuti susreta Sadiković je šutirao iz slobodnjaka sa nekih tridesetak metara, ali je i njegov udarac zaustavio Fejzić koji je četiri minute kasnije još jednom briljantno reagovao i to nakon šuta Krpića.

Posljednje uzbuđenje u prvom poluvremenu smo vidjeli u drugoj minuti sudijske nadoknade kada je Alispahić šutirao sa velike udaljenosti, ali je njegov udarac otišao visoko preko gola Fejzića, pa se na poluvrijeme otišlo pri rezultatu 1:1. Nakon svega dvije minute u nastavku domaći su zaprijetili i to preko Crnkića koji je bio u još jednom dobrom solo prodoru, ali ga je na kraju zaustavio Erić.

Željezničar je ponovo zaprijetio u 51. minuti susreta. Nakon kontranapada Krpić je uposlio Zeca koji je ubacio u sredinu za Veselinovića, a on je promašio nemoguće. Šest minuta kasnije domaći su ponovo poveli. Sesar je ubacio iz kornera, a Kojić je kaznio sve promašaje Željezničara. Taj gol je šokirao goste, pa su domaći u 70. minuti mogli i do trećeg gola, no Ubiparip je šutirao pored gola nakon centaršuta Zlatkovića.

Minutu kasnije Fejzić je zaustavio Ramovića, a tri minute kasnije Sipović nije uspio da ubaci loptu u mrežu nakon centaršuta Štilića iz kornera. U 75. minuti susreta Zoran Grbić je dosudio jedanaesterac nakon prekršaja Zlatkovića nad Ramovićem, a siguran realizator najstrožije kazne je bio Sulejman Krpić koji je tako pogodio za izjednačenje rezultata na Tušnju.

Igrala se 79. minuta susreta kada su domaći mogli do novog vodstva, ali je Erić fantastično zaustavio pokušaj Crnkića da bi u nastavku akcije Ubiparip izblokiran od strane defanzivaca gostiju. Četiri minute kasnije Štilić je sjajno ostavio loptu za Alispahića koji je dobro šutirao, ali pored gola da bi u 90. minuti Ubiparip pogodio prečku gola Erića poslije fantastičnog šuta.

Do kraja je ostalo 2:2.

Danas su još igrali FK Zvijezda i Radnik Bijeljina, a gosti su bili bolji rezultatom 1:4.

Od 19 sati igraju Čelik i Sloboda Tuzla.

Sutra se sastaju:

Mladost Doboj Kakanj – Sarajevo

Zrinjski – Široki Brijeg

Borac – Velež

