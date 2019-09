Amar Osim: “Bili bismo zadovoljni s bodom, u Tuzla Cityju nemaju navijača i pritiska”

Tim povodom danas su se novinarima obratili šef stručnog štaba i fudbaler lidera PLBiH Amar Osim i Mehmed Alispahić, piše “SCsport“.

“Zadovoljio bi nas i bod jer bismo ostali prvi nakon 11 kola. S te strane bi to bilo zadovoljavajuće protiv ekipe koja je druga. Značilo bi da bismo ostali ispred, a treba ih smatrati konkurentom. Pokazali su da vrijede i treba ih ozbiljno shvatiti“, kazao je Osim te nastavio:

“Faktor koji zna biti olakšavajući, kod nas je često otežavajući. Oni nemaju navijača i pritisak. Nemaju mnogo publike i to im je lakša stvar, bez da ikoga vrijeđam. Ipak oni nemaju navijačku bazu i to koriste zasad. Super su efikasni u smislu da im je kvalitet ispred kvantiteta. Ne gube energiju na nebitne stvari, daju golove iz manjeg broja prilika. To je njihov kvalitet koji nema svako. Imaju Ubiparipa, Husejinovića. Crnkić je opasan kao plin. Oba beka su im ofanzivna, mogu napraviti pritisak. Imaju samopouzdanje, dobro igraju i šta im treba više“, istakao je strateg Plavih s Grbavice.

Alispahić je naglasio kako treba očekivati dobar nogometni ambijent.

“Atmosfera je jako dobra u ekipi. Čeka nas teška utakmica. Znam sve u Tuzli i okolini kada dolazi Željo, to je poseban slučaj u Tuzli. Znamo se postaviti kako treba i mislim da ćemo biti pravi“.

Zatim je Osim govorio o Štiliću:

“Čim je Štilić na spisku, znači da računamo na njega. Smatramo da nam treba i bit će na spisku, a koliko ćemo ga koristiti, vidjet ćemo. Ako smatramo da ćemo pobijediti ako on igra minut i po, onda će igrati toliko. Ne mislim da će igrati baš minut i po“, zaključio je trener Željezničara.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Loading..

loading...

Facebook komentari