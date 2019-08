Čelik i Tuzla City remizirali u teškim uslovima, Đurić s tri gola donio važnu pobjedu Radniku

Advertisements Loading..

Kao i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, olujno nevrijeme otežalo je uvjete igranja i igračima Čelika i Tuzla Cityja.

Gosti iz Tuzle su napali na samom startu utakmice, izveli nekoliko odličnih akcija, ali do pogotka nisu uspjeli. Kako se poluvrijeme bližilo, tako je i Čelik bio sve opasniji po gol gostiju.

Domaći su u finišu prvog dijela stvorili dvije ozbiljne šanse, ali do pogotka nisu uspjeli doći Haris Dilaver i Ermin Huseinbašić. Bez golova otišlo se na odmor, piše “SCsport“.

U nastavku ponovo nešto bolje otvaranje Tuzla Cityja, a priliku je imao Nemanja Zlatković, no odbrana domaćih je intervenisala.

Nakon sat vremena igre ponovo smo na djelu vidjeli Harisa Dilavera, ali je ponovo njegov udarac odbranio gostujući golman. Do kraja je bilo po nekoliko solidnih napada na obje strane, ali ne i golova, pa su ekipe podijelile po bod.

Fudbaleri Radnika slavili su rezultatom 3:0 u Bijeljini protiv Mladosti Doboj-Kakanj u duelu šestog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Kao što je to najavio i trener Mladen Žižović, Radnik je morao od starta krenuti ofanzivno i pokušati doći do vitalna tri boda, nakon tri vezana poraza.

To se i dogodilo uz sjajnu igru Bijeljinaca od prve do posljednje minute. Već nakon 10 minuta igre domaći su imali tri stopostotne prilike, no Semir Bukvić je odbranio dva udarca Radovića, a i prečka je bila na strani Mladosti.

No, igrao se 15. minut kada je domaći tim odigrao lijep napad, a pogodak je postigao iskusni Velibor Đurić.

Domaćem timu je olakšana stvar nakon pola sata igre kada je gostujući stoper Šerif Hasić dobio zaslužen, direktan crveni karton. To je bio i rezultat prvog dijela.

I u nastavku potpuna ofanziva ekipe Radnika koja je krunisana u 66. minuti kada je novi gol postigao Velibor Đurić.

Poslije tog gola uslijedila je prilika za Nedima Mekića, ali je raspoloženi Semir Bukvić ponovo bio na visini zadatka i tako spasio svoj tim potpunog potopa u Bijeljini.

Ipak, do kraja smo vidjeli i het-trik. Sjajni Đurić je desetak minuta prije kraja uspio kompletirati sjajnu utakmicu i tako donijeti veliki trijumf svom timu za prekid crne serije.

