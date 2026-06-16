Lukić: Dao sam gol na Svjetskom za svoju državu, sad mogu umrijeti

U 21. minuti utakmice protiv Kanade, Lukić je spretno reagovao u petercu domaćina i glavom pospremio loptu u mrežu za veliko slavlje naših navijača u Torontu, ali i širom BiH i svijeta.

Junak naše selekcije obratio se javnosti uoči prvog treninga Bosne i Hercegovine u Salt Lake Cityju, koji je baza Zmajeva na ovogodišnjem Mundijalu.”Moramo pristupiti ozbiljno protiv Švicarske i pokušati pobijediti utakmicu ako želimo nešto više. Švicarska – Katar 1:1? Svi smo svjesni da su Švicarci bili kvalitetniji, imamo i mi kvalitet, vidjet ćemo šta će se desiti”, rekao je Lukić.

Jovo Lukić je ispisao historiju svjetskih prvenstava, s obzirom da je postao prvi fudbaler sa devet i više dobijenih zračnih duela na jednoj utakmici. Naš napadač nije izgubio nijedan zračni duel, što je posebno impresivno.

“Ima anegdota, rekli su mi to igrači, mislio sam da me zezaju, ali kasnije pogledam, stvarno istina. Lijep je osjećaj biti u historiji Mundijala”, rekao je naš napadač, koji je ponovo pogledao utakmicu sa Kanadom:

“Jesam, ja ne znam, meni se utisci još nisu slegli, ne znam šta da kažem. Ovo sve kao da je san. Bio mi je san da zaigram na Svjetskom prvenstvu, zaigrao sam i dao gol za svoju državu. Što se mene tiče, mogu sutra umrijeti”.Popularnost Jove Lukića je naglo porasla, a na pitanje Vijesti.ba o tome kako se snalazi u toj novoj ulozi heroja nacije, Lukić je odgovorio:

“Supruga mi govori, ti mi iskačeš i iz frižidera. Ne obazirem se previše na to. Ne gledam baš medije. Ako puno pratiš, previše se opteretiš”.

“Želim da se svima zahvalim, znači mi podrška i nadam se da ću sve još koji put obradovati”, zaključio je naš sjajni napadač,pišu Vijesti

Bosna i Hercegovina će u Salt Lake Cityju odraditi ukupno tri treninga, a za 17. juni je predviđen let za Los Angeles, gdje će dan kasnije igrati meč drugog kola grupe B protiv Švicarske.

Nakon prvog kola, sve četiri ekipe u grupi imaju po jedan bod i identičnu gol razliku 1:1, što garantuje da će do kraja Grupe B sve biti otvoreno,pišu Vijesti

Ekipa Vijesti.ba nalazi se u Salt Lake Cityju i nastavlja pratiti bh. reprezentaciju, donoseći našim čitataocima i pratiocima na društvenim mrežama ekskluzivni sadržaj sa lica mjesta.

Iz Salt Lake Cityja: Vanja Vukmirović, Kenan Čopra

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