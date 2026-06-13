Kreće “lov” na Jovu Lukića: Jedan ga velikan želi dovesti

Debi i pogodak Jove Lukića na Mundijalu za BiH nije prošao nezapaženo i teško da će prvi strijelac Cluja i naredne sezone igrati u ovom klubu.

Na najprestižnijoj fudbalskoj stranici Transfermarkt njegov profil je danima bio najpregledaniji.

Rumunski mediji naglašavaju da će Kluž teško zadržati napadača kojem tržišna vrijednost porasla na 2,2 miliona eura, a cijena će nakon Mundijala sigurno biti veća.

Sport.ro prenosi da je interes za prvog strijelca rumunskog šampionata obnovio turski velikan Bešiktaš.

„Bešiktaš navodno priprema ponudu za najboljeg strijelca Univerzitatea Kluž. Istanbulski klub ga je također pratio tokom zimskog prijelaznog roka, ali pregovori tada nisu završeni. Trener Kluža Kristiano Bergodi, rekao je za PRO TV i Sport.ro da zadržavanje Lukića postaje sve teži zadatak te da će igrač vjerovatno biti transferiran. Bergodi je također rekao da se igrač može prodati i da će ga biti teško zadržati, spomenuvši da će razgovarati o tome što će se dogoditi nakon Svjetskog prvenstva“, piše Sport.ro.

Vijest o ponudi Bešiktaša za 27-godišnjeg napadača prenijeli su i neki turski medij. Očekuje da će Lukić zajedno sa svojim menadžerom ponude razmatrati tek nakon nastupa BiH na Mundijalu kada će mu cijena prema najavama drastično skočiti.

To ide i u prilog Klužu koji bi mogao dobro zaraditi, obzirom da je Lukić vezan za ovaj klub do 2029. godine. U minuloj sezoni je postigao 20 pogodaka u svim takmičenjima za Kluž.

Nema sumnje da će se u borbu za nekadašnjeg napadača Borca uključiti i drugi evropski klubovi.

Priliku za novi nastup, a možda i gol(ove) Lukić će imati u četvrtak, 18. juna kada naša reprezentacija bude igrala protiv Švicarske u Los Angelesu.

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