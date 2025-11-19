Fudbal

BiH sutra saznaje rivale za baraž: Ko sve prijeti Zmajevima na putu ka Mundijalu 2026

5.5K  
Objavljeno prije 54 minute

Žrijeb baraža za Svjetsko prvenstvo 2026, održat će u četvrtak (20.11.2025.) u sjedištu FIFA-e. Zurich će biti domaćin od 13:00 sati po srednjoevropskom vremenu.

U prvom šeširu baraža nalaze se: Italija, Turska, Ukrajina i Danska.

Zatim drugi: Vels, Poljska, Slovačka i Češka.

Naša selekcija je kao nenositelj u trećem zajedno sa Irskom, Albanijom i Kosovom i to su reprezentacije sa kojima se ne možemo susreti u ovom dijelu nokaut faze.

Četvrti šešir čine: Rumunija, Švedska, Sjeverna Makedonija i Sjeverna Irska,piše N1

Potencijalni protivnici BiH u polufinalnom meču su selekcije iz drugog šešira. Dakle Vels, Poljska, Slovačka ili Češka.

Drugi dio polufinalnih parova saznat ćemo kada kuglice u Švicarskoj spoje selekcije iz prvog i četvrtog šešira.

U baražu se igraju samo po jedna utakmica polufinala i finala, a domaćini finalnih utakmica također će biti određeni žrijebom.

Polufinala su na rasporedu 26. marta, a finale u utorak 31. marta naredne godine.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh