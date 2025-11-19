BiH sutra saznaje rivale za baraž: Ko sve prijeti Zmajevima na putu ka Mundijalu 2026

U prvom šeširu baraža nalaze se: Italija, Turska, Ukrajina i Danska.

Zatim drugi: Vels, Poljska, Slovačka i Češka.

Naša selekcija je kao nenositelj u trećem zajedno sa Irskom, Albanijom i Kosovom i to su reprezentacije sa kojima se ne možemo susreti u ovom dijelu nokaut faze.

Četvrti šešir čine: Rumunija, Švedska, Sjeverna Makedonija i Sjeverna Irska,piše N1

Potencijalni protivnici BiH u polufinalnom meču su selekcije iz drugog šešira. Dakle Vels, Poljska, Slovačka ili Češka.

Drugi dio polufinalnih parova saznat ćemo kada kuglice u Švicarskoj spoje selekcije iz prvog i četvrtog šešira.

U baražu se igraju samo po jedna utakmica polufinala i finala, a domaćini finalnih utakmica također će biti određeni žrijebom.

Polufinala su na rasporedu 26. marta, a finale u utorak 31. marta naredne godine.

