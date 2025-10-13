Zmajevi imaju sve u svojim rukama: Dvije pobjede nas dijele od Mundijala!

Kasni gol Rumuna sinoć protiv Austrije u 96. minuti u konačnici je značio samo jedno – Zmajevi se sami pitaju o svojoj sudbini!

U prevodu, u posljednja dva kola računica je kristalno jasna, a ona kaže: ukoliko pobijedimo prvo Rumuniju u Zenici, a zatim i Austriju u Beču – idemo na Svjetsko prvenstvo bez obrzira na ishode drugih utakmica!

Sa druge strane meč sa Rumunima na Bilinom polju sa sobom nosi dvije oštrice. Da pojasnimo, Rumuni nakon meča sa nama u posljednjem kolu dočekuju amaterski San Marino i tri boda su im tu zagarantovana. Mi ćemo pak u posljednjem gostovati Austriji u Beču, a u ovom momentu imamo tri boda više od Rumunije i dva manje od Austrije.

Što se tiče baraža i drugog mjesta tu je situacija dosta komplikovanija. Sigurno bi ga osigurali pobjedom na Rumunijom, dok bi u svakom drugom slučaju drhtali uoči zadnjeg kola. Remijem bi morali slaviti nad Austrijom, dok bi u slučaju remija i poraza i poraza i poraza ostali i bez baraža…

Treba imati u vidu i da se u kvalifikacijama za Mundijal gleda gol razlika, a ne međusobni omjer i tu nismo u prednosti (tu nas je skupo koštala mršava pobjeda nad San Marinom od 1:0),pišu Vijesti

Bilo kako bilo, sa nestrpljenjem ćemo čekati novembarske utakmice i atmosfera je već sada podgrijana do maksimuma, a mi vjerujemo kako će Barbarezovi izabranici skupiti dovoljno znanja, vještina i hrabrosti i da će obradovati naciju koja silno čega plasman na Mundijal punih 11 godina.

Dodajmo i to da se meč protiv Rumunije igra 15. novembra, dok ćemo Austrijancima gostovati tri dana kasnije na Ernst Hapel stadionu na kojem će biti minimalno 20 hiljada naših navijača.

