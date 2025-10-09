Kipar – BiH od 20:45: Poznati sastavi, Zmajevi traže važnu pobjedu

Naši igrači su izašli na teren da osjete travnjak prije početka meča.
Zmajeve večeras od 20:45 sati u Kipru očekuje jedna od ključnih utakmica u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo koje se 2026. godine igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
Stigli su nam i sastavi za ovaj meč:
Za Zmajeve će od prve minute igrati: Vasilj, Mujakić, Muharemović, Tahirović, Dedić, Gigović, Džeko, Šunjić, Memić, Katić i Alajbegović.
Kipar: Michail, Anderson, Laifis, Andreou, Shikkis, Kastanos, Charalampousm, Artymatas, Tzionis, Pittas, Loizou.
U posljednjem okršaju protiv Kipra, Bosna i Hercegovina slavila je sa 2:1, čime je ekipa zadržala važne bodove u borbi za prolaz dalje.
Večerašnji susret pruža priliku da se ta prednost potvrdi i dodatno osigura bolja pozicija u grupi.
Duel Kipar – Bosna i Hercegovina sudit će Belgijanac Lawrence Visser.