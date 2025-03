Haland bi mogao završiti u policiji: Žena koja radi kao maskota tvrdi da je dobila potres mozga zbog njegovih “udaraca”

Najbolji strijelac Mančester Sitija (Manchester City-a) Erling Haland (Haaland) mogao bi ići u policiju zbog prijave maskote kluba, a povod svemu tome je prijava od strane jedne žene.

Anonimna žena koja radi kao maskota Građana prijavila je fudbalera tvrdeći da je dobila potres mozga zbog njega.

Prema njenim tvrdnjama, Haland je prije utakmice sa Southamptonom koji je odigran u oktobru u šali udario maskotu Sitija po glavi nekoliko puta.

Prijavila fudbalera

Žena je dala intervju za britanski tabloid The Sun i tvrdi da nije dobila produžetak privremenog ugovora jer ga je prijavila.

– Plakala sam i bila sam baš potresena. Kasnije sam shvatila da mi je on prišao s leđa i da me je udario po glavi i da se onda naslonio na moju glavu. Šef osiguranja mi se na to nasmijao i rekao mi da bar mogu da se pohvalim da me je Haland udario – ispričala je.

Ljudi koji su zaduženi za taj sektor su joj po prijavi prije utakmice ponudili da ode kući i da ne radi na susretu, ali je ona to odbila.

Povraćanje i bol u vratu

Tvrdi da je poslije toga povraćala i da je osjećala bol u vratu i u glavi, a navodi i da je posjetila klupskog ljekara dan kasnije i da su joj savjetovali odlazak u bolnicu.

Siti je u međuvremenu pokrenuo istragu, pregledane su snimke i u izvještaj su napisali da je Haland imao nježan dodir po glavi maskote kao pozdrav i da sve to nije moglo da joj prouzrokuje povrede koje je navela.

