Zeljković: U svakoj ligi postoje klubovi kojim se bolje sudi, pa tako i u BiH

Predsjednik NFSBiH Vico Zeljković dao je opširan intervju za Meridian Sport BiH, gdje je govorio o različitim temama.

Posebno zanimljiv dio vezan je za suđenje u domaćem fudbalu, gdje je Zeljković iznio jednu interesantnu tezu.

Prvi čovjek bh. saveza istakao je kako u svakoj ligi postoje klubovi koji ne uvijek, ali dosta često imaju povlašten status kod sudija na osnovu veličine, imena i rejtinga.

“Ono što je tačno i što treba da se zna i kaže je da u svakoj ligi postoje klubovi koji u datim trenucima možda imaju, hajde da kažemo, određeni vjetar u leđa koji je dozvoljen od sudija. U Španiji su to Real Madrid i Barselona, u Italiji Juventus, Milan, Inter itd. Kod nas u ligi to je Sarajevo, Željo, Borac i Zrinjski, sviđalo se to nekome ili ne, to je činjenica”, rekao je Zeljković, pa dodao:

“To se treba promijeniti jer nema razloga da bude bolje suđenje Borcu, Sarajevu, Zrinjskom od Igmana i tako ali u datim trenucima to je prosto tako i za to treba vremena da se promijeni i malo spusti. Ali, nije to ništa različito u odnosu na druge lige, samo što se ovdje različito tretira i predstavlja, pa se onda vade neke analize i tako dalje. Mislim da bi trebale biti malo veće kolegijalnosti između klubova”.

Vico Zeljković je ranije obavljao funkciju predsjednika Borca, ali je za Meridian Sport BiH priznao da mu ne smetaju mu prozivke na račun toga da je privržen klubu iz Banje Luke.

“Ne smetaju mi prozivke da sam privržen Borcu. Prirodno je da kažu da sam privržen Borcu, nego recimo Leotaru iz Trebinja. Ja sam kroz djelo i rad u savezu pokazao da gledam isto na sve klubove. Teren nije urađen samo Borcu, urađen je i svim ostalim koji su mogli da ispune ostale uslove. Reflektori su urađeni svima, VAR je urađen svima, nije samo Borcu. Sad će neko reći da se kod Borca VAR koristi ovako ili onako, ali to su spinovanja što se tiče Borca. Prosto je nemoguće da Borac u Evropi pravi rezultate kakve pravi, dok dio ljudi u BiH, iz sebi znanih razloga, prezentuje drugačije. Da je tako, Borac ne bi pravio rezultate, imao bi nula bodova u Evropi”, istakao je Zeljković, pišu Vijesti.

