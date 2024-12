Džeko otkrio do kada namjerava igrati za reprezentaciju, pa se dotakao Želje

Prvo pitanje glasi: Igram najbolju treću polusezonu, a onda sljedeće, razmišljaš li o oproštaju?!” odgovara uz smijeh Dijamant i nastavlja “Dok god me selektor bude trebao i mognem pomoći ekipi, biću tu. Protivnici nisu bili presudni, već moja želja, volja, ljubav prema dresu Bosne i Hercegovine, ali i zdravlje, koje me i dalje služi.”, rekao je Džeko za portal Reprezentacija. ba.

Dotakao se i situacije u Željezničaru, te stanju u omladinskom pogonu koji već godinama nema novih fudbalera,piše N1

“Nisam dovoljno upućen u dešavanja, da bih mogao dati konkretan odgovor na ovo pitanje. Željezničar je moja prva ljubav i pratim gotovo sve utakmice kada imam vremena za to. Što se tiče navijača, to nije nešto novo. Željo je uvijek imao snažnu podršku od Manijaka i vjetar u leđa, tako da je to jedina konstanta, rekao bih, na Grbavici. Uz sve to, Željo je oduvijek rasadnik talenata i vjerujem da će i u budućnosti biti tako, čim se situacija konsoliduje u samom klubu.”

Facebook komentari