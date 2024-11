Barbarez opet govorio o ostavci: To za mene ne bi bilo ljudski i nikad to neću uraditi

Barbarez je najavio predstojeću utakmicu 6. kola Lige nacija protiv Nizozemske, koja se igra sutra na Bilinom Polju, a koju naš nacionalni tim dočekuje nakon najtežeg poraza u historiji od 7:0 protiv Njemačke.

Prvo pitanje se odnosilo upravo na težak udarac koji je BiH pretrpjela na meču protiv Njemačke, a selektor je rekao da je super da nova utakmica dolazi tri dana poslije debakla.

“Kako nećemo biti spremni? Može to ostaviti traga, ali neće. Super je da igramo tri dana poslije toga, da momci mimaju šansu da se vrate i steknu samopouzdanje. Pričamo, pripremamo se i to će biti ok”, tvrdi Barbarez.

“Do ove utakmice to i nije tako loše izgledalo. Rasli smo kao ekipa, snalazili se i stvarali te podmlađivali ekipu. Bilo je dosta dobrih stvari, ova utakmica te vrati korak-dva unazad, ali zašto bi sada poklekli? Ja tu vidim veliku motivaciju to sve ispraviti i dati svojim igračima još jednu i još pet šansi”, rekao je Barbarez.

Uslijedilo je pitanje o tome da li selektor smatra da igrači koji su trenutno u kadru mogu igrati Evropsko prvenstvo

“Da imate podatke koje mi imamo, o njihovom trčanju, drugačije biste formulisali pitanje. Do toga nije. Falilo nam je hrabrosti, smjelosti, nekog uzbuđenja da igramo takvu utakmicu. Od prve minute je palo ono što smo se dogovorili. Greške se dešavaju, ali nama se ponavljaju. Opet na kraju dođemo do toga gdje smo mi, šta smo i odakle nam igrači dolaze. Ja stojim iza njih, ali većinski je to to što mi imamo. Oni će uglavnom biti ti koji će i u budućnosti biti tu”, kazao je selektor Zmajeva.

Gotovo je šest mjeseci prošlo otkako je Barbarez sjeo na klupu Zmajeva, a na pitanje za koju stvar misli da je mogla bolje, odgovorio je:

“Uvijek se može bolje, a najlakše je pričati poslije bitke. Treba donositi odluke i vjerovati igračima za koje misliš da trebaju igrati. Poslije možemo analizirati. Imamo još ovu utakmicu, a onda će biti vremena za analizu koja je jača i osnovnija”.

Kada selektor očekuje da vidi ono što želi od Zmajeva i kada je rezultat imperativ?

“Cilj su kvalifikacija za EP 2028. godine. Ovih osam utakmica su nam veliko iskustvo. Zato radimo na podmlađivanju i stvaranju ekipe koja će dugo biti zajedno. Očekujemo da u tim kvalifikacijama budemo u rangu s reprezentacijama koje su iznad nas kao Mađarska. Treba se dosta stvari poklopiti i svi imaju pravo što su ljuti. I ja sam ljut. Vodimo sastanke, pravimo analize i nismo tu nimalo lagodni niti to radimo s osmijehom”, rekao je Barbarez i nastavio o pozitivnim stvarima koje je dosad napravio i uočio.

“To ćemo vidjeti kada sjednemo poslije Lige nacija i sve analiziramo. Ima tu dosta mladih igrača. Sedam ili osam igrača je u Njemačkoj bilo mlađih od 25 godina. Trebamo biti realni i dati im šansu. Moramo se svi mi zapitati kako bi mi igrali svi pod tim pritiskom, protiv Njemačke sa pet igrača od 100+ miliona eura”, pravdao je Barbarez debakl.

Dobio je Barbarez i pitanje o ostavci, na koje je poslije Njemačke burno reagovao, a ovaj put je bio nešto odmjereniji.

“Ne smatram da bi bilo ljudski da podnesem ostavku. Ja hoću da me vi cijenite kao čovjeka, a o trenerskom poslu uvijek možemo diskutovati. Ljudski to za mene nije i to nikad neću uraditi jer je ovo dio puta. Tu je dosta mladih igrača, a evo i Džeko kaže da s 20 godina nije bio na ovom nivou. Svjesno sam uzeo rizik. Da smo izgubili 3:1 od Njemačke to pitanje mi ne bi postavili. Ne bi sigurno jer bi sve drugačije izgledalo da je Gigović dao gol u finišu prvog poluvremena. Ne veže nam se sudbina za jednu utakmicu. Ko god misli da mi ne radimo dobro – ja to respektujem, ali mi 24 sata živimo ovo i toliko sam ponosan”, odgovorio je Barbarez i konferenciju zaključio rekavši da je za stvaranje snažne reprezentacije vrijeme presudan resurs.

“Naravno da mi vjerujemo da igrači to mogu, ali kada igrate prvi put… To je negativna strana reprezentacije, jer se ona snažna stvara samo vremenom. Ne možete napraviti reprezentaciju ako imate 15 igrača koji su s nama krenuli na put. Imaju maksimalno 7-8 utakmica. Svjesno je to odabrano. Bičakčić je u subotu bio najiskusniji igrač s 33-34 godine. Iskustvo se stiče samo s utakmicama, a oni iskustvo mogu imati samo ako ih igraju”, zaključio je Barbarez.

Utakmica BiH – Nizozemska igra se u utorak na Bilinom Polju u Zenici, a početak je zakazan za 20:45 sati, prenosi Klix.

Facebook komentari