Rapsodija Željezničara na Pecari i osveta Širokom Brijegu za poraz na startu sezone

Fudbaleri Željezničara odigrali su odličnu utakmicu i kao gosti razbili Široki Brijeg u 12. kolu Wwin lige BiH rezultatom 3:0.

Bila je ovo prva pobjeda Plavih s Grbavice na gostovanju kod Širokog Brijega poslije četiri godine pauze, tačnije od 13. septembra 2020. godine kada je bilo 0:1, a strijelac Mustafa Mujezinović.

Obje ekipe su otvoreno ušle u meč na Pecari, a na prvu pravu priliku čekali smo do 20. minute. Filip Dangubić je umakao odbrani domaćih, izbjegao ofsajd-zamku, ali je šutirao pored gola. Uslijedio je mirniji period igre, ali i glavobolja za trenera gostiju Denisa Ćorića jer se povrijedio veznjak Huso Karjašević.Stisnuo je zube i završio poluvrijeme, a pred drugi dio utakmice Ćorić je u igru poslao napadača Sulejmana Krpića. I to se ispostavio kao odličan potez. Željezničar je „namirisao krv“ i napao u drugom poluvremenu, a do gola je došao u 58. kada je golmana domaćih matirao Dangubić.

Samo tri minute kasnije Matej Cvetanovski centrira, a Krpić preciznim udarcem glavom sjajno pogađa i udvostručuje prednost Plavih,piše Avaz

Nakon toga je uslijedio period igre kojim su obilovali sitni prekidi. Tempo igre je pao što je odgovaralo gostima koji su do kraja uspjeli doći i do trećeg gola, a strijelac je bio Matej Cvetanovski u 90. minuti susreta. Ovo je ujedno bila i osveta Željezničara Širokom Brijegu za poraz u 1. kolu na Grbavici od 0:1.

Željezničar je četvrti tim lige s 23 boda, ima tri manje uz meč više od trećeplasiranog Borca. Široki je na 7. poziciji s 13 bodova. Plavi u narednom kolu dočekuju Velež dok će Široki Brijeg ugostiti ekipu Radnika iz Bijeljine.

Rezultat i strijelci:

Široki Brijeg – Željezničar 0:3 (Dangubić 58′, Krpić 61′, Cvetanovski 90′)

