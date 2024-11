Ronaldo nakon derbija pokazao kako se oporavlja: Svima za oko zapao poseban detalj

Ronaldo je također objavio i snimak svog uređaja za praćenje oporavka, na kojem je prikazan i raspored spavanja. Otkriveno je da je zaspao u 1 sat poslije ponoći, a probudio se u 9, što je izazvalo brojne komentare fanova.

– Jaka igra oporavka! Trudim se da koristim ledenu kupku što je češće moguće kao pomoć u resetovanju i oporavku tijela za svaku nadolazeću utakmicu! – napisao je portuglaski as.

Recovery game strong! I try to use the ice bath as frequently as possible to help reset and recover my body for each upcoming game!!

All of it tracked on my @WHOOP pic.twitter.com/RZhrsCv7X8

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 2, 2024