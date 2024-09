Oglasio se Emir Spahić u vezi statusa Anela Ahmedhodžića: “Ovo je defnitivni kraj…”

Sada se medijima putem zvanične stranice FSBiH obratio i direktor Emir Spahić, a njegovo pismo prenosimo u cjelosti.

“U svjetlu nedavnih objava u različitim medijima, a koje se tiču nastupa pojedinih igrača u nacionalnom A timu, ovom prilikom želimo iznijeti svoj stav s obzirom da osjećamo odgovornost prema našim navijačima, našoj sportskoj zajednici i sveukupnoj BH javnosti:

“Poziv u državnu reprezentaciju jedne zemlje je uzvišen čin, kruna dugogodišnjeg napornog rada i odricanja, san svakog igrača koji želi ostvariti respektabilnu fudbalsku karijeru. Ali i san svakog dječaka i djevojčice zaljubljene u magičnu loptu i najvažniju sporednu stvar na svijetu. Doživjeti samo poziv nevjerovatan je osjećaj. A tek istrčati u najdražem dresu – malo je takvih iskustava koje profesionalac može doživjeti u svom životu.

No, poziv je samo prvi korak – poziv NIJE garancija mjesta u nacionalnom timu. Nastavak rada, discipline i posvećenosti, ali i poniznosti koji su igrača doveli do poziva istovremeno su osnovni elementi koje igrači moraju i dalje ispunjavati na svom putu do uvrštavanja u izabranih 11. S druge strane, manipulacije, spinovanja i nekolegijalnost su elementi koji isključuju igrača iz najbolje vrste jer su u apsolutnoj suprotnosti sa vrijednostima koje naša reprezentacija nastoji živjeti, kao uostalom i svaka nacionalna vrsta koja drži do sebe.

Stoga jasno i nedvosmisleno poručujemo: naša A reprezentacija neće trpiti zbog onih koji ne žele, ne mogu ili jednostavno ne daju sve od sebe na terenu. Naš Savez neće biti „talac“ ličnih odnosa onih koji se danas oglašavaju, prozivaju druge i optužuju ine putem medija, prenoseći tako prelijepu igru sa najljepšeg zelenog terena u domen blata trača, žutila i iskrivljenih istina. Sve što imaju da kažu, umjesto upotrebe riječi neka pokažu na terenu, na jedinom mjestu koje je oduvijek bilo mjerilo kvaliteta.

Onima koji nas pokušavaju uvući u svoje lične sukobe poručujem neka nas ostave na miru da radimo i stvaramo nove vrijednosti za uspon našeg fudbala. Biti profesionalac znači i preuzimati odgovornost za svoje postupke i komunicirati sa drugima direktno, bez uplitanja posrednika i drugih koji nemaju drugu ulogu u fudbalskoj zajednici nego da budu podrška.

Da ovo ne bi bilo nekakvo općenito saopštenje iz kojeg se naslućuje na koga se jednim dijelom odnosi ali se to ne ističe eksplicitno, želim jasno reći: NIKO, pa ni gospodin Anel Ahmedhodžić ne mogu birati kada i u koje vrijeme će biti na raspolaganju reprezentaciji, a kada ne. „Privremeno odjavljivanje“ iz reprezentacije, kako su to neki mediji prikladno nazvali, na neodređeni rok, ili kako je to gospodin Ahmedhodžić nazvao „u bliskoj budućnosti“, nije, niti će ikome biti tolerirano. Reprezentacija je kult, sveta dužnost, na čiji poziv se odazivaš i stavljaš je na prvo mjesto, u najviši red prioriteta. Ne biraš ti nju. Ona bira tebe!

Neko ko već drugi put dospijeva u fokus javnosti iz sličnih razloga, neodazivanja bez jasnog razloga ili odjavljivanja iz jednako nejasnih razloga, je sam izabrao ono što je nezamislivo bilo kome ko sanja poziv nacionalne selekcije. Stoga koristimo priliku da jasno damo do znanja da je ovo definitivan kraj reprezentativne karijere Anela Ahmedhodžića. Ne za blisku budućnost, već i za onu najdalju. Pozvati ga ponovo, u bliskoj ili dalekoj budućnosti, bila bi, smatram, velika uvreda za sve one koji vole ovu zemlju i ovu reprezentaciju. Njegov postupak nema nikakvo opravdanje i utemeljenje u realnosti, a njime je uvrijedio sve Bosance i Hercegovce. Stoga je i naš odgovor ovakav kakav jeste: jasan i decidan.

Konačno, kao što je već navedeno iznad, uplitanje posrednika, uplitanje prijatelja, članova porodice, očeva i majki, supružnika, braće ili sestara, djece i agenata u komentarisanje razloga za odluke vezane za reprezentaciju nije i neće biti prikladan i prihvatljiv manir na nivou profesionalnog nogometa. Niti fudbalsku javnost to zanima. Biti reprezentativac je čast, ali i odgovornost. Nosi mnogo lijepih iskustava, ali nosi i teške momente u kojima si izložen kritici javnosti koja jednostavno od tebe očekuje maksimum. Na to moraš biti spreman. Ako uvrijediš navijače koji ti se dive i koji te vole, zašto te onda iznenađuju njihove kritike?

Pozivom u reprezentaciju dobivaš mnogo. Javnost, Savez, saigrači i struka očekuju da uzvratiš jednako. Jednako mnogo! Nikoga ne zanimaju stavovi i mišljenja navedenih pojedinaca, članova porodice, prijatelja i agenata, oko bilo kojeg reprezentativca o pozivanju u selekciju i odazivanju. Samo igra na terenu, kao i odnos prema najvažnijem grbu van terena. Neka ovo bude poruka svima za dane, mjesece i godine pred nama da imamo nultu toleranciju za višak komunikaciju koja se ne tiče onoga zbog čega se okupljamo. Vrijeme je da se reprezentaciju Bosne i Hercegovine prestane shvatati kao usputni bonus. Ona je apsolutna privilegija,piše N1

Ko želi biti dio ove naše priče je uvijek dobrodošao. Ko ne želi neka nas pusti na miru u našim nastojanjima da ostvarimo naše snove, i snove naših navijača”, rekao je Emir Spahić.

