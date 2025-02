ISMAIL BARLOV NAKON ŠESTOAPRILSKE NAGRADE: SIGURNO ĆU S PONOSOM NOSITI TU TITULU

Na samom početku razgovora, osvrčući se na činjenicu da je prije dva dana dobio priznanje, Šestoaprilsku nagradu

Grada Sarajeva, Ismail Barlov je istakao ponos naglašavajući poseban značaj što ga je za nagradu predložio Edin

Džeko. „To je najveća nagrada koju jedan Sarajlija može dobiti. Mnogo mi znači što me jedan takav čovjek i

sportista kao Edin Džeko prepoznao i predložio za ovu nagradu. Sigurno ću s ponosom nositi tu titulu“, naveo je

Barlov.

Kao svog uzora Barlov je istakao svog najboljeg druga Ismaila Zulfića te je ispričao anegdotu kako je upravo on dao

doprinos osvajanju olimpijske medalje. „Poseban je osjećaj osvojiti olimpijsku medalju, ali ništa ne bi bilo moguće

bez trenera i svih ljudi koji su me podržavali. Kada sam otputovao na Olimpijadu bez mog druga Ismaila Zulfića

bilo mi je teško, ali kada me je iznenadio i pojavio se na dan utrke, bilo mi je mnogo lakše“, kazao je Barlov.

Dodao je da je sretan što njegovi nastavnici pokazuju razumijevanje za njegove obaveze, te da uz dobru organizaciju

uspijeva stići i sve školske obaveze. „Sva raja u školi me zaista podržava i to mi mnogo znači. Uspjeh ne dolazi

preko noći“, naveo je Barlov.

Na kraju, Barlov je uputio savjet mladim sportistima, ističući važnost vjere u sebe i dosljednog rada. „Djeci koja se

počnu baviti sportom: neka vjeruje u sebe, neka rade iskreno i pošteno i neka nikad ne odustaju“.

Opisujući pripremni period za Olimpijadu u Parizu, Amel Kapo je istakao da je Ismail na pripremama isplivao 107

kilometara. „Da shvatite, to je kao od Sarajeva do Žepča. Mnogo je rada i odricanja, Ismail je sportista kao i svaki

drugi i njegova medalja vrijedi kao i bilo koja medalja sportista bez poteškoća“, naveo je Kapo te dodao da je

poseban značaj Ismailove medalje taj što naši sportisti nemaju uslove kao u razvijenijim državama i u smislu

finansiranja i u smislu infrastrukture.

„Za sve nas u Plivačkom klubu SPID ovo je već postao i način života i stvarno smo svi posvećeni 24 sata kako

bismo pomogli našoj djeci. Također, djeca pomažu i nama i zajednici. Zato himna našeg kluba kaže: radim na

sebi, da bih pomogao tebi“, kazao je Kapo i na kraju pozvao predstavnike vlasti da izglasaju Zakon o sportu koji bi

umnogome olakšao rad sportskih klubova.

Sarajevo Olympic Week 2025 realizuje se uz podršku Grada Sarajeva, Turističke zajednice Kantona Sarajevo, Općine

Ilidža, Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog

ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede Kantona

Sarajevo, te brojnih međunarodnih i domaćih partnera. Specijalni partner projekta je Olimpijski komitet Bosne i

Hercegovine

