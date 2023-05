VOLI ŽENE, PROZIVALI JE DA SE NE BRIJE, BILA I ĆELAVA: Evo ko je pobjednica Evrovizije Lorin, koja se upisala u ISTORIJU takmičenja – potiče iz muslimanske porodice

Od kada je objavljeno ko je kandidat Švedske za ovogodišnje takmičenje, kladionice su je u startu stavile na prvo mjesto, pa se može reći da je njena pobjeda očekivana.

Inače, ona je ušla u istoriju Evrovizije kao prva žena koja je 2 puta uspjela da pobijedi i time se približi Ircu Džoniju Loganu kome je to pošlo za rukom 3 puta – kao pjevač, 1980. godine sa pjesmom “What’s Another Year” i 1987. sa “Hold Me Now”, dok je Lindi Martin napisao pjesmu “Why Me” sa kojom je pobijedila 1992

Što se Lorin tiče, ona je rođena 1983. godine u Stokholmu kao Lorin Zineb Nora Talhaoui, u konzervativnoj muslimanskoj porodici koja je emigrirala iz Maroka. Od malena je znala da želi da se bavi muzikom.

Publika u Švedskoj je za nju čula prvi put 2004. na njihovom “Idolu” kada je završila na četvrtom mjestu, a od tada njena karijera je krenula uzlaznom putanjom.

Prijavila se na Melodifestivalen 2011 (švedski nacionalni izbor za Pesmu Evrovizije), ali nije ostvarila neki zapaženiji rezultat. Međutim, sljedeće godine je pobijedila sa pjesmom “Euphoria” koja je kasnije bila najbolja na evrovizijskom takmičenju.

Tokom 2012. godine su je pratili tračevi da se ne brije ispod pazuha jer je izjavila da podržava žene koje ne žele da se briju, ali nikada nije željela da komentariše da li ona to praktikuje ili ne. Dio javnosti je bio zgrožen zbog toga, neki su je čak i prozivali.

Naime, Lina Ehrin snimljena je na Melodifestivalenu, kako diže ruke nakon Lorinine pobjede, a kadar njenog neobrijanog pazuha završio je na televiziji. Neko je uspio da napravi printskin tog trenutka koji je brzo počeo da se širi društvenim mrežama.

Nakon toga su švedske aktivistkinje pokrenule akciju “Povratak dlakama”, a podržala ih je i Lorin.

Kasnije se našla na meti osuda jer se ošišala na ćelavo, pa su je mnogi prozivali zbog takve odluke, ali ona se nije obazirala na to.

Još jednom je izazvala pažnju javnosti (2017. godine) ne zbog svoje muzike već izjave da je bis..sualna. Međutim, prije dve godine je objavila da ima dečka.

Pobeda Švedske je došla u pravi čas – sljedeće godine se navršava tačno 50. godina kako je ABBA pobijedila sa pjesmom “Waterloo” u Brajtonu i time sebi prokrčila put i postala jedna od najpopularnijih grupa ikad. prenosi novi

