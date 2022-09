“GINEM SA ONOM DJECOM, A NA KRAJU SHVATIM DA JE TO SAMO GUBLJENJE VREMENA”! ŠERIFOVIĆEVA OPLELA PO “ZVJEZDAMA GRANDA”: NIKO NEMA MOZAK!

Naime, dugogodišnja članica žirija najpre je prokomentarisala trend koji već dugo vlada na Instagramu, pa zaključila da su u pitanju kompleksi.

– Shvatila sam da nemam više živaca za ovaj narod, svi hoće da se vidi što više, što bolje, hoće da sve pršti na sve strane, a niko dinara nema! Šta je to, šta je to?! U stvari, prosto je, to su samo kompleksi – rekla je Marija, a onda se osvrnula na kandidate.

– Zaključila sam još nešto, a to je da u “Zvezdama Granda” ja ginem sa onom decom, trudeći se da budu što bolji ljudi, pevači, izvođači i interpretatori, a onda se to takmičenje završi i onda dok gledaš njihove postupke, onako kako vreme teče ti u stvari primetiš da je to bilo samo jedno gubljenje vremena. Naravno, čast izuzecima koji su ultra retki. Istovremeno, to je verovatno zato što niko nema ideju, niko nema mozak, niko ne želi nešto veliko, niko ne mašta i ne vidi sebe negde. Okej, razumem i da mora da se živi i da se sipa gorivo, da se kupuju pelene, sve to razumem, ali ako već vidiš da imaš predispoziciju da budeš nešto veće nego što ti ovaj trenutak pruža, pa valjda ćeš da uradiš sve na ovom svetu… Ne znam – ispričala je pevačica, a zatim dodala da je potpisala ugovor za novu sezonu ovog takmičenja, prenosi pulsonline.

Facebook komentari