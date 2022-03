MARINA PERAZIĆ POBJEGLA JE OD SLAVE I NESTALA: Bivšem ‘pokupila’ djecu i optužila ga za zlostavljanje

Pjevačica Marina Perazić bila je jedna od najvećih zvijezda bivše države, kad je s bendom Denis&Denis žarila i palila po klubovima i top listama. Zbog maznog glasa, provokativnih pjesama i atraktivnog izgleda Marina je u to vrijeme smatrana i seks simbolom.

U rujnu 1986. napustila je bend i započela samostalnu karijeru, a jedan od najvećih hitova bila je njena pjesma ‘Kolačići’. Međutim, i karijera, a i ljubavni život vrlo brzo su joj krenuli nizbrdo.

Marina se zaljubila u Ivana Fencea Firčija, bivšeg bubnjara legendarne grupe EKV s kojim je 1988. otišla u Ameriku, a dobili su i dvoje djece, Miju i Lunu, no njihova ljubav nije opstala.

U jednom je intervjuu otkrila kako su se njih dvoje upoznali.

‘Postao mi je dečko jer je svirao u mojem omiljenom bendu, EKV-u. Igrom slučaja, upoznala sam članove benda, Magi, Bojana i Milana, još prije nego što sam uopće razmišljala o pjevačkoj karijeri, s obzirom na to da sam povremeno odlazila u Beograd već ranih osamdesetih. Sretali smo se na i Hvaru, gdje smo ljetovali. Kada su svirali u Rijeci, vodila sam ih po gradu. Poslije svirke, noću, potrpali bismo se u jedan auto i otišli na Trsat da im pokažem panoramu Rijeke’, ispričala je za Jutarnji list.

1988. Firči je poželio otići u Ameriku i započeti posao, a Marina mu se pridružila te su zajednički život započeli u New Yorku.

Marini se isprva svidjelo što je na drugom kontinentu potpuno anonimna i nema status zvijezde, no ubrzo se morala početi snalaziti kako bi zaradila novac.

‘Nakon što sam potrošila sredstva, morala sam se zaposliti, prvo kao babysitterica, jer sam se na neki način htjela spremati za majčinstvo. Mislila sam da mogu raditi u restoranu, no shvatila sam da ne mogu nositi više od dva tanjura, da mi je teško nositi tacnu u jednoj ruci. Stalno sam razmišljala o statici i kako će mi se tacna okrenuti i pasti. Isto tako, nisam neki ljubitelj alkohola pa nisam mogla biti ni bartenderica. Na takvom poslu morate neprekidno pričati s pijanim ljudima da biste dobili par dolara. Na koncu, radila sam neko vrijeme u restoranu gdje sam bila blagajnica, kasnije i pomoćnica menadžerice’, ispričala je u istom intervjuu.

Nakon devet zajedničkih godina u Americi, Marina je odlučila napustiti Firčija i sa sobom je povela i njihove dvije kćeri. Pjevačica se navodno bez ikakve najave s djecom pokupila i vratila u domovinu.

‘Jednog dana sam se vratio i zatekao prazan stan, jer je djecu odvela bez najave, što me je šokiralo i pogodilo’, ispričao je Firči svojevremeno.

Marina je sa svoje strane tvrdila da joj je on uzeo dokumente od djece i da joj je trebalo neko vrijeme da im nabavi putovnice.

‘Bilo je dosta burno jer on je želio da po svaku cijenu ostanem s djecom u SAD-u. Nisam imala nikakve papire, a on je uzeo njihove dokumente. Nisam pobjegla preko noći, trebalo mi je neko vrijeme da sredim pitanje putovnica’, rekla je za Jutarnji.

Pjevačica je bivšeg kasnije optužila i da ju je tukao.

‘On me u nekoliko navrata znao udariti. Ali nikad mu nisam ni pokušala vratiti. Shvatila sam da ne vrijedi s njim ulaziti ni u kakvu raspravu. Bio je prijek po prirodi. Želio me isprovocirati. Šutjela sam radi mira u kući, kako bih sačuvala svoje lijepe zube, nos, vilicu… Kad sam dobila prvu modricu, trudila sam se da druge ne isprovociram, ali bilo ih je’, rekla je u jednom intervjuu.

Firči je pak tvrdio da to nije istina i da je Marina s takvim izjavama izlazila u javnost jer je tražila publicitet.

‘Svaki put kad joj je zatrebao publicitet, Marina je pričala takve priče, a svi ljudi iz javnog života znaju da se nakon određenog vremena pamti samo fotografija koja nam je objavljena u novinama. Iako to tada nije bilo ugodno, sve što se dešavalo između Marine i mene sada se čini kao dobra zabava. Razišli smo se jer smo dva različita svijeta’, rekao je on.

Nakon povratka iz Amerike, Marina je otišla prvo u Rijeku pa u Beograd gdje je ostala sve do bombardiranja 1999. nakon čega se ponovo vratila u rodnu Rijeku.

Kad je zapala u financijske neprilike, odlučila je sudjelovati u prvo hrvatskoj pa onda i srpskoj verziji showa Farma.

‘Za mene je do tada bilo koji reality bio najgora noćna mora. No, ‘Farma’ mi se činila donekle prihvatljivom, ipak se tu, kao, nešto radi. U stvari, više nisam znala što ću, tu su bili kćerino maturalno putovanje, gomila zaostalih računa. ‘Farma’ je bila moj očajnički potez da dođem na pozitivnu nulu. Onda se dogodila i druga ”Farma”, to je bio najgledaniji show u povijesti televizije na Balkanu’, ispričala je.

Marina i dalje povremeno nastupa pa je tako nedavno nastupila na Antivalentinovu u Rijeci, a još uvijek ima svoju prepoznatljivu plavu kosu i drži do svog izgleda.

