Dino Merlin bio teško bolestan: “Bio samo biljka”

„Ovo ću prvi put reći, ja sam u jednom periodu svog života bio teško bolestan. Imao sam jednu tešku depresiju, to ne bih poželio nikome. To se manifestovalo tako da sam bio ni za šta. Apsolutno me ništa nije interesovalo, meni je bilo isto i život i smrt“, ispričao je on.

Kaže da je bio „biljka“.

“Jednostavno sam samo bio biljka. To je period kada sam htio napustiti muziku i svašta je meni tada padalo na pamet”, rekao je on.

Dino Merlin inače važi za jednog od najuspešnijih i najpopularnijih pjevača u regionu. Veliki nastup održat će ove godine na Kopaonik Music Week festivalu koji će biti održan od 10. do 20. marta. Merlin će nastupati drugog vikenda festivala. prneosi “N1“.

