Hari Stajls: Halucinogene gljive i emocije zaslužne za novi album

Loading..

“Uzeli bismo gljive, legli na travu, slušali ‘Ram’ Pola Mekartnija na suncu. Iznijeli bismo vani zvučnike i uživali. Kad smo uzeli gljive, stajao sam i odgrizao vrh jezika. Pokušavao sam pjevati dok mi je krv šikljala iz usta”, kazao je Hari u intervjuu.

On voli biti momak koji upravo jeste. U stilu zvijezde koja okrutno koristi svoj status prikazujući svoju umjetničku osobnost, kreativnost i ludost, Hari je izuzetno osebujna ličnost.

Uspio je da odraste pod svjetlima javnosti, sa svojim dječačkim entuzijazmom. Trenutno radi na završnim detaljima svog novog albuma, u koji je utkao pjesme koje je pisao iz dubine svog bića. Kako je objasnio, u albumu se sve odnosi na seks i osjećanje tuge.

“Veoma sam srećan što imam grupu prijatelja koji su prvenstveno momci, s kojima mogu da razgovaram otvoreno o emocijama. Prijateljev tata mi je jednom rekao da smo mi puno bolji upravo zbog toga od njega i njegove generacije te da on nije nikad imao nikog s kim bi podijelio svoje emocije”, istakao je Hari.

Dodao je da mu je ovo bio okidač kako da pristupi pisanju pjesama.

“Moram vam priznati da znam biti jako patetičan kada sam ljubomoran. Osjećanja sreće su mi intenzivnija. Tužniji sam nego što sam ikad bio, sažaljevam se više nego ikad, ljut sam na sebe, mnogo je drugačije intenzivno dijeliti sve te emocije”, ispričao je Hari.

Kako je došao do ovog stadijuma? Ispostavilo se da je njegovo životno putovanje uključivalo ponekad slomljeno srce, određene savjete od Dejvida Bouvija, malo meditacije i malo halucinogenih gljiva, ali većinom ovo gdje je sada dosegao je kao znatiželjni dječak koji ne zna kojim putem da krene – da li da bude obožavana pop zvijezda ili ludi umjetnik. Tako je odlučio da bude oboje.

Već tradicionalno, vremenom kako odrastaju, muški bendovi se rasipaju, a upravo to se i desilo njegovom bendu “One Direction”.

“Znam da je to ono što se uvijek dešava. Kada neko napusti bend, on ode iz njega potpuno. Ali to nije bio slučaj sa mnom. Mene je bend držao. Ali to sam činio sam sebi. Nije baš da su me vezali za radijator”, ispričao je Hari.

Tokom intervjua Hari je sve vrijeme o svom bendu govorio u prošlom vremenu, ne ostavljajući prostora da se pomisli da bi se mogao opet okupiti.

“Ne želim reći da više nikad neću biti dio 1D, jer ne osjećam tako. Ukoliko dođe vrijeme da svi ponovo zaista želimo to, onda će to biti ujedno i pravo vrijeme za bend. Ali do tada, uživam u pravljenju svoje muzike i eksperimentisanju. U svakom slučaju, i ukoliko se opet okupimo nikad stvari neće biti iste kao prije”, naglasio je Hari, prenose “Nezavisne“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari