Preminuo najstariji brat Michaela Jacksona

Tito Jackson je preminuo u dobi od 70 godina.

Prema izjavi dugogodišnjeg obiteljskog prijatelja i menadžera Stevea Manninga, Tito je bio na putu iz Novog Meksika za Oklahomu kada je preminuo u nedjelju, prenosi tportal.

Premda službeni uzrok smrti tek treba biti objavljen, Manning je za Entertainment Tonight rekao kako vjeruje da je Tito doživio srčani udar.

Kao stariji brat Michaela i Janet Jackson, Tito je odigrao ključnu ulogu u usponu obitelji do slave. U ranim godinama on i njegova braća – Jackie, Jermaine, Marlon i Michael, okupili su se kako bi osnovali The Jackson 5, grupu koja će nastaviti redefinirati glazbenu scenu kasnih 60-ih i 70-ih, prenosi Hayat.

Tijekom karijere tri puta je bio nominiran za nagrade Grammy, a primljen je u Rock and Roll Hall of Fame kao član grupe Jackson 5. Solo karijeru je počeo 2003. godine nastupajući kao blues glazbenik.

