Bora Čorba i Balašević 40 godina nisu pričali, evo i zašto: Bili nerazdvojni, a onda …

Danas je u 72. godini preminuo legendarni muzičar Bora Čorba. Proslavljeni srpski roker bio je poznat ne samo po pjesmama koje su osvojile generacije, već i po svom oštrom jeziku i mišljenju koje nije oklijevao izraziti u svakoj situaciji.

Prije 40 godina, došlo je do sukoba između njega i pokojnog Đorđa Balaševića, s kojim je nekoć blisko surađivao.

Odnos između njih

Njihov odnos započeo je suradnjom tijekom rane faze karijere. Sukob je počeo sedamdesetih godina kada je Balašević kritizirao pjesmu “Lutka sa naslovne strane” grupe “Rani mraz”, u kojoj je Bora bio član.

Zbog neslaganja oko te pjesme, Bora je napustio grupu, prekinuo suradnju s Balaševićem i osnovao grupu “Riblja Čorba”. Sukob se potom intenzivirao, a legendarni pjevači počeli su se javno prozivati.

Tijekom koncerta u beogradskoj Areni, Balašević je kritizirao Boru zbog nastupa kao predgrupa Aci Lukasu. “Jedan moj nekadašnji kolega iz grupe ‘Rani mraz’ na Novu godinu na Trgu nastupa kao predgrupa Aci Lukasu…”, rekao je Balašević. Na to je Bora Čorba ubrzo odgovorio u svojoj knjizi “Pusto ostrvo”, nazivajući Balaševića “najgorim papučarom” i ističući da njegova supruga Olivera previše utječe na njegov život.

U pjesmi “Predejane”, Bora je opisao situaciju koja se odnosi na Balaševića, naglasivši da ga ne zanima Balaševićeva reakcija na njegove komentare. “Ako na njih uriniram, mokri do kože gole, neće više da me vole i draži će im biti Đole. A on od svoje Olivere niti piša, niti se*e”, stihovi su iz Borine pjesme.

Godine 2008., Bora je u emisiji Rade Radenović izjavio da poštuje Balaševićev rad, ali ne i njega kao osobu, prenosi Novi.

Facebook komentari