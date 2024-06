Ima li Marija Šerifović novu djevojku: Progovorile o pričama da su u vezi

Naime, ove glasine su se počele širiti zato što njih dvije provode dosta vremena zajedno. Jovana je ranije bila u braku s Aleksandrom Cvetkovićem Saletom iz Tropico Banda, piše Naj-portal.

– Pošto ste Jovana i ti napokon ovdje sada zajedno, znači ekskluzivno, da svi budu sretni i zadovoljni, da li ste vas dvije u vezi? – upitala ih je voditeljica Tijana Stoisavljević Milutinović, na šta je Marija rekla:

– Pod pretpostavkom da to stvarno i jeste tako, je l’ vi stvarno mislite da bih ja to vama rekla?! Elem, ljudi, hitno da se s tim prestane. Neće imati ko više na slavu da mi dođe. Molim vas, ni na slavu, Božić, rođendane! Molim vas, zaustavite to! Zašto se o tome nije pisalo prethodnih 15 godina, nego žena kad je razvedena, po njoj možeš šta hoćeš?!” – navela je.

Na kraju je ponovo rekla da s tim hitno prestanu. Zatim se u razgovor uključila Jovana.

– Moram da priznam da nam je genijalna za**bancija na tu temu. Toliko se šalimo pa malo i flertujemo, maštamo šta bi bilo kad bi bilo. Zabavno, a vidim da je i narodu zabavno – kazala je.

