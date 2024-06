IZDAO ĆERKU! Stanislav Krofak mora da iskešira 10.000 zbog izgubljene opklade

Učenik “Elite”, Stanislav Krofak, gostovao je gostovao u emisiji radio “Amnezija” kod voditelja Marka Janjuševića Janjuša i Milene Kačavende.

On je priznao da je izgubio opkladu, te da će Marku Đedoviću morati da iskešira 10.000 evra.Dobar dan Stanislave, ti si jedan od retkih normalnih muškaraca ovde, kako si? Pušten vam je klip odnosa, kakve su reakcije?

– Skužio sam šta radi, ona je plasirala tu priču, snimljeno je i šta da radim, tu je šta je. Popušio sam foru da nema kamera i sad sam skrivio sve. Ja sam dao reč da ću Đedoviću dati pare, tako da dobio je opkladu. Ja sam rekao da neću imati pred kamerama odnose, mislio sam da će biti tako, ali nisam znao da ima kamera,piše SrbijadanasZašto te Ša nervira ovih dana – pitala je Kačavenda.

– Ja sam mu rekao da me Miona ne zanima i onda je on pokušao da me isprovocira. On je bio kriv što me je prvi prozivao, uopšte ne vidim razlog da me pušta u tu priču, ja sam tu poludeo kad govori neistine i još mi se ide doma – rekao je Stanislav.

Podsetimo, Stanislav se kladio s Markom Đedovićem u 10.000 evra da posle raskida sa Majom Marinković više neće imati intimne odnose pred kamerama. Pošto su mu prošle noći popustile kočnice, pored toga što je izgubio opkladu, Krofak je izdao i porodicu, pre svega ćerku Vanesu, kojoj je obećao da će se suzdržavati do kraja rijalitija, a ipak nije odoleo Maji.

